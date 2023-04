Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina da Universidade de South Africa (Unisa)

Vestibular Medicina Unisa: inscrições abertas para a próxima edição do processo seletivo

A Unisa, Universidade Santo Amaro, é uma instituição de nível superior e particular. Atualmente, a universidade oferece centenas de cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e a distância

A instituição é reconhecida pelo seu curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as partes do Brasil. Ingressar no curso de Medicina da Unisa pode ser um sonho para muitos estudantes que desejam seguir carreira na área da saúde, uma vez que além da qualidade do ensino da universidade, o curso de Medicina da Unisa é reconhecido por sua abordagem humanizada, que valoriza o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a formação de médicos preparados para o atual mercado de trabalho.

A boa notícia é que as inscrições para o próximo processo seletivo do curso já estão abertas. É importante que todos os candidatos interessados fiquem atentos aos prazos e requisitos necessários para a inscrição, além de conferir as datas e locais das provas do processo seletivo em questão.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira todas as principais informações que separamos no artigo de hoje sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da Unisa.

Vestibular Medicina Unisa: organização do vestibular

O vestibular para o curso de Medicina da Unisa é organizado pela Fundação Vunesp, a mesma organização responsável pelo vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. A Vunesp é uma instituição que tem como objetivo a realização de concursos públicos e processos seletivos para instituições de ensino superior, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão.

Vestibular Medicina Unisa: vagas oferecidas

A Unisa irá oferecer 52 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina para ingresso no segundo semestre de 2023. Esse curso é um dos mais concorridos do país e atrai estudantes de diversas regiões em busca de uma formação de qualidade.

Vestibular Medicina Unisa: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina da Unisa estão abertas e é importante estar atento aos prazos e requisitos necessários para a inscrição, além de conferir as datas e locais das prova

Todos os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de maio de 2023 de forma virtual, pelo site da Vunesp, responsável pelo processo seletivo.

É importante lembrar que os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 440,00 via boleto bancário ou cartão de crédito para participar.

Vestibular Medicina Unisa: provas



Você também pode gostar:

O processo seletivo para ingresso no curso de Medicina em 2023 da Unisa será composto por uma única fase. De acordo com o calendário do vestibulares, a prova será aplicada no dia 11 de junho, das 9h às 14h, com os locais de prova em São Paulo.

Os candidatos responderão a duas provas sobre assuntos das disciplinas estudadas ao longo dos três anos do ensino médio e uma redação. Entenda a estrutura das provas a seguir:

Prova I: 8 questões dissertativas sobre Química e Biologia;

Prova II: 40 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa , Física, Matemática Geografia, História e Língua Inglesa;

Prova III: Redação.

A pontuação total das provas do vestibular Unisa será de 100 pontos, sendo 60 para as duas primeiras provas e 40 para a prova de redação.

Vestibular Medicina Unisa: publicação dos resultados

A divulgação do gabarito da Prova II será divulgado a partir do dia 13 de junho de 2023, enquanto a publicação do resultado final com a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular irá acontecer no dia 29 de junho de 2023. A partir desse resultado, os candidatos poderão se matricular e iniciar o curso de Medicina na Unisa.

Dessa forma, os candidatos devem ficar atentos às datas e resultados para não perderem a oportunidade de ingressar em um dos cursos mais prestigiados do país.