Inscrições para Isenção da Taxa de Inscrição no Processo Seletivo PAES 2024 da UEMA Abertas

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) abriu nesta segunda-feira, dia 24 de abril, o período para envio das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) de 2024.

Os procedimentos de isenção também têm validade para os demais processos seletivos da UEMA realizado em 2023 para ingresso de novos alunos em 2024.

Como solicitar a isenção?

De acordo com o cronograma publicado pela UEMA, os interessados poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até as 23h59 do dia 26 de maio de 2023.

Para fazer o pedido de gratuidade na inscrição do PAES, os interessados deverão preencher o formulário e anexar a documentação necessária de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UEMA. A lista de documentos necessários está disponível no edital.

Quem pode solicitar a isenção

Ainda segundo o edital, tem direito ao benefício o estudante que se enquadrar em um dos grupos indicados no edital:

Servidores da UEMA e UEMASUL e seus dependentes;

Estudantes que cursaram os últimos cinco anos na rede pública de ensino;

Candidatos com renda familiar de até dois salários mínimos.

No caso do estudante da rede pública, será necessário comprovar, no ato da inscrição, ter cursado os últimos cinco anos na rede pública de ensino do Maranhão, cujo marco final de contagem será o ano de conclusão do Ensino Médio.

A divulgação da lista final dos estudantes isentos, após a interposição de recursos, está prevista para o dia 24 de junho de 2023. Os candidatos com isenção indeferida deverão pagar a taxa para efetivar a inscrição no PAES.

Obras literárias

A UEMA ainda não divulgou o período de inscrição e as datas de aplicação dos PAES 2024. No entanto, a lista de obras literárias que serão cobradas nas provas já foi definida e divulgada com antecedência pela Superintendência de Concursos e Seletivos da UEMA.

De acordo com a instituição, os estudantes devem ler na íntegra e estudar as três obras indicadas a seguir:

“Olhos D’água”, de Conceição Evaristo;

“Mar Morto”, de Jorge Amado;

“Primeiros Cantos”, de Gonçalves Dias.



Desse modo, a universidade exigirá conhecimento sobre três livros da literatura brasileira, sendo um livro de contos, um romance e um livro de poesia. Além de ler as obras integralmente, os candidatos deverão compreender o contexto histórico, político e social das obras.

Sobre o PAES

Tradicionalmente, as provas do PAES são aplicadas em duas etapas. As avaliações contam com questões sobre as disciplinas ministras durante as três séries que compõem o Ensino Médio.

Desse modo, as provas do processo seletivo abarcam assuntos das seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, a UEMA aplica uma prova de redação em Língua Portuguesa, sobre tema da atualidade indicado pela banca.

Oferta de vagas

A UEMA ainda não divulgou o número de vagas a serem ofertadas no PAES 2024. No entanto, a oferta de vagas para esse processo seletivo costuma ser de mais de 4 mil vagas anualmente.

O PAES contempla o ingresso de novos alunos em cursos de graduação de diversas áreas ofertados pela UEMA e pela UEMASUL (Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão). A UEMA e a UEMASUL firmaram um compromisso com um Termo de Cooperação de transição entre instituições. Desse modo, o PAES vale também para os interessados em estudar na UEMASUL.

As vagas são para os seguintes campi da universidade: Bacabal; Balsas; Barra do Corda; Caxias; Codó; Coelho Neto; Colinas; Coroatá; Grajaú; Itapecuru-Mirim; Lago da Pedra; Pedreiras; Pinheiro; Presidente Dutra; Santa Inês; São Bento; São João dos Patos; Timon; Zé Doca; e São Luís.

