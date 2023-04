Inscrições para o Vestibular 2023/2 da Mackenzie Abertas

A Mackenzie, em São Paulo, abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023/2, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Estão com inscrições abertas as unidades da Mackenzie em Campinas, Alphaville e Higienópolis. De acordo com o cronograma, os interessados nos cursos ministrados em Campinas e Alphaville deverão realizar as inscrições até o dia 29 de maio de 2023. Já as inscrições para a unidade de Higienópolis seguem abertas até o dia 7 de junho de 2023.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na página de cada unidade: Mackenzie – Campinas, Mackenzie – Higienópolis, e Mackenzie – Alphaville.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para cada unidade da instituição.

Processo de seleção

Conforme indicado nos editais, o Vestibular 2023/2 da Mackenzie contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e provas presenciais. Os candidatos deverão indicar no momento da inscrição a modalidade de ingresso através da qual desejam concorrer às vagas.

Modalidade notas do Enem

Para a seleção via notas do Enem, a instituição aceitará os desempenhos das edições ocorridas no período de 2020 a 2022. Portanto, somente os candidatos que tenham feito uma das últimas três edições do exame poderão participar dessa modalidade.

Além disso, segundo o edital, para se inscrever nessa modalidade, o estudante precisa ter obtido a nota mínima estabelecida pela Mackenzie: notas acima de 300 pontos em todas as provas objetivas (Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Matemática, Códigos e Suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias) e nota acima de zero na prova de redação.

Modalidade provas presenciais

Já a modalidade tradicional contará com a aplicação de provas sobre conteúdos do Ensino Médio de forma presencial. De acordo com os editais, as provas do Vestibular 2023/2 da Mackenzie serão aplicadas em datas conforme a unidade.

Desse modo, as provas da Mackenzie Campinas e Alphaville serão aplicadas no dia 3 de junho. A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 1º de junho, por meio do site da instituição.

Já os candidatos aos cursos da Mackenzie Higienópolis farão as provas no dia 15 de junho. A instituição vai divulgar os locais de prova em 13 de junho.

A avaliação contará com 60 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no Ensino Médio: Língua Portuguesa (10 questões); Inglês (5 questões); Física (7 questões); Química (7 questões); Matemática (10 questões); Biologia (7 questões); Geografia (7 questões); e História (7 questões). Além disso, a Mackenzie aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.



Você também pode gostar:

Vagas e resultados

Os editais indicam que as três unidades da Mackenzie estão ofertando vagas para ingresso em cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos) de diversas áreas. Nesta edição, na unidade de Higienópolis são oferecidas novas cursos como Design, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Publicidade e Propaganda – Marketing/ Criação Publicitária e Jornalismo.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular da Mackenzie para as unidades de Alphaville e Campinas está prevista para o dia 13 de junho. Já o resultado para a Mackenzie de Higienópolis está marcado para o dia 27 de junho. Conforme indicado nos editais, a instituição realizará até quatro chamadas para o preenchimento das vagas.

Acesse o site da Mackenzie para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFVJM divulga prazo para o envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição e demais datas da SASI 2023; saiba mais.