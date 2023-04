Inscrições Prorrogadas para o Concurso Seduc RS: 1.500 Vagas Disponíveis!

O concurso Seduc RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul) anuncia que as inscrições foram prorrogadas para este edital que oferta 1.500 oportunidades.

Agora, os interessados têm até às 13h do dia 02 de maio, horário oficial de Brasília/DF. A taxa de cadastro é R$ 110 e pode ser paga até o último dia de inscrição.

Vagas concurso Seduc RS

Ao todo são 1.500 vagas distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). O certame oferta oportunidades para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.

A remuneração do aprovado é de R$ 2.120,17, no nível III, Classe A, com jornada de 20 horas semanais de trabalho, para:

Letras/Português

Letras/Inglês

Matemática

Biologia

Física

Química

Geografia

Educação Especial

Língua Kaingang – Letras

Língua Kaingang – Ciências da Natureza

Língua Kaingang – Ciências Humanas

Língua Kaingang – Matemática

Agricultura

Administração

Eletrotécnica

Informática

Psicologia

Direito

A remuneração dos aprovados no concurso Seduc RS correspondente ao nível I, Classe A, no valor de R$ 2.019,27. Vale lembrar que, se possuir formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas por currículo, com formação pedagógica, a remuneração será correspondente ao nível III, Classe A, no valor de R$ 2.120,17.

Como serão as provas do concurso Seduc RS?

As provas serão aplicadas no dia 25 de junho. Além da fase objetiva do concurso Seduc RS, os candidatos serão avaliados mediante etapa discursiva nos seguintes municípios:

Bagé

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Canoas

Carazinho

Caxias do Sul

Cruz Alta

Erechim

Estrela

Gravataí

Guaíba

Ijuí

Osório

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santana do Livramento

Santo Ângelo

São Borja

São Leopoldo

São Luiz Gonzaga

Soledade

Três Passos

Uruguaiana

Vacaria

A prova objetiva do concurso Seduc RS vai ter questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor, totalizando 60 questões.

De acordo com o edital, serão realizadas as provas de redação e de títulos. Também haverá provas específicas para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.

Para a aprovação na Prova Objetiva, o candidato do concurso Seduc RS deverá obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento e, no mínimo, 60% da pontuação máxima possível na prova, bem como ficar classificado dentro da linha de corte.

Outros editais no Rio Grande do Sul



O concurso DPE RS (Defensoria Pública do Rio Grande do Sul) anuncia que o edital foi retificado. Os esclarecimentos foram feitos na última segunda-feira, 17 de abril. Entre as retificações apresentadas, as principais mudanças são sobre os requisitos e atribuições ao cargo, em que passa a valer: Analista – Área de Apoio Especializado – Saúde – Assistente Social; e conteúdo programático. Segundo o edital retificado, foi incluído na Área de Apoio Especializado – Saúde – Psicologia: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso; Psicologia em interface com o Direito de Família: dinâmica conjugal, parental e familiar, aspectos psicossociais da separação e do divórcio, ciclo de vida familiar. Violência doméstica e intrafamiliar. Alterações do edital do concurso DPE RS O subitem 1.1 sofreu alteração, ficando da seguinte forma: 1.1.1. O concurso possui abrangência estadual, sendo que o local de provimento observará os critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

1.1.2. O regime de trabalho dos servidores efetivos da Defensoria Pública é de 40 (quarenta) horas semanais, com jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, ressalvadas as hipóteses de redução de carga horária previstas na legislação ou em regulamento. Itens referentes às provas foram inseridos, sendo estes: 11.30 O processo de correção eletrônico por meio de sistema informatizado é desidentificado.

em malotes, logo após o encerramento das provas, sendo abertos somente na gráfica da FGV para realização da digitalização e correção. A abertura dos envelopes, digitalização e correção dos cartões de respostas são realizados com rígidos controles de segurança, tais como: registro em ata, sistema de monitoramento de filmagem e acesso biométrico à sala de guarda dos documentos. 11.30.2 Os cartões de respostas serão disponibilizados para todos os candidatos por meio da consulta individual divulgada na página do concurso no momento de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva. No critério desempate também houveram alterações significativas. Para saber mais, clique aqui. Vagas concurso DPE RS Confira detalhes sobre as oportunidades do concurso DPE RS: Técnico – Nível Médio CARGOS VAGAS SALÁRIO Apoio Especializado –

Administração 36 R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Edificação CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Logística CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Segurança do

Trabalho CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Programador CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Suporte de TI CR R$ 4.091,90 Analista – Nível Superior CARGOS VAGAS SALÁRIO Área Jurídica – Processual 29 R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Contabilidade CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Economia CR R$ 7.794,11 Área Administrativa –

Administração CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Arquitetura CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Civil CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Elétrica CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Mecânica CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Banco de Dados CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Desenvolvimento de

Sistemas CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Infraestrutura e Redes CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Segurança da Informação CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Saúde – Assistência Social CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Saúde – Psicologia CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Comunicação Social CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Farmácia CR R$ 7.794,11