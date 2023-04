INSS: Governo Confirma Datas de Pagamento do 13º Salário

O Instituto Nacional do Seguro Social finalmente divulgou a data para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário do INSS. Este pagamento extra beneficiará muitos cidadãos brasileiros. No entanto, diferente dos anos anteriores, a primeira parcela do 13º salário do INSS não será paga antecipadamente em 2023.

De acordo com o calendário divulgado, a primeira parcela do 13º salário do INSS será paga a partir de 25 de agosto. Nesse primeiro momento, o valor pago corresponde a metade do benefício, sem descontos. Já a segunda parcela, prevista para ser paga a partir de novembro, representará a outra metade do valor e poderá incluir descontos, como o Imposto de Renda.

Primeira parcela do 13º salário

Como já dito anteriormente, a primeira parcela do 13º salário do INSS deve começar a ser paga no dia 25 de agosto. Assim como nos anos anteriores, o calendário de pagamento seguirá o número final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados. Confira o cronograma de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Vale informar que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem mais de um salário mínimo recebem o benefício em outra data. Veja a seguir o calendário de pagamento desses trabalhadores:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

Os segurados do INSS podem acompanhar a liberação do 13º salário por meio do extrato de pagamento de benefícios. Esse documento fornece informações sobre os valores depositados, a data de pagamento e o banco onde o benefício é recebido.

Veja também o cronograma da 2ª parcela

De acordo com o calendário disponibilizado pelo governo federal, a segunda parcela do 13º salário do INSS deve começar a ser liberada no dia 24 de novembro. Assim como a parcela anterior, os pagamentos devem ser feitos de acordo com o NIS dos segurados.

Calendário de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Segurados que recebem mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Os beneficiários do INSS que têm direito ao décimo terceiro salário incluem aqueles que recebem auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Nos canais oficiais do Instituto é possível esclarecer dúvidas sobre os benefícios.

