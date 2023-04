INSS: Mudança na Idade Mínima de Aposentadoria no Brasil Surpreende a Todos

A Reforma da Previdência em 2019 determinou algumas mudanças nos benefícios do INSS, como a idade mínima para se aposentar. A saber, a idade passou a ser alterada anualmente. Além disso, o tempo de contribuição exigido pelo instituto também foi ajustado.

Embora os novos limites de idade tenham sido alterados pela Reforma, as regras de transição amenizam o impacto para os contribuintes que já estavam próximos de receberem o benefício da autarquia. Portanto, as mudanças são graduais.

Dessa forma, é de extrema importância que aqueles que desejam se aposentar em 2023 estejam atentos quanto às novas regras do benefício. É importante ressaltar que cada modalidade da aposentadoria possui um limite de idade diferente.

Idade permitida para se aposentar em 2023

Conforme as novas exigências, a idade mínima para se aposentar em 2023 é de:

58 anos de idade e 30 anos de contribuição: para mulheres; e

63 anos de idade e 35 anos de contribuição: para os homens.

No entanto, como mencionado, essa idade é elevada gradativamente, até que em 2031 a idade mínima será de 62 anos para mulheres e, em 2027 a idade mínima será de 65 anos para homens. Lembrando que a aposentadoria por idade mínima é válida apenas em casos em que o segurado tenha pelo menos 30 anos de contribuição.

Simulação da aposentadoria do INSS

Os cidadãos que desejam se aposentar devem estar atentos ao tempo que lhes resta para poder solicitar o benefício. Isso pode evitar atrasos na concessão do seu pagamento.

O INSS oferece diversos serviços por meio da plataforma “Meu INSS”, como a calculadora que simula o tempo que resta para o recebimento da aposentadoria. Dessa forma, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a ferramenta consulta os dados do trabalhador e realiza a simulação do pagamento do seu benefício.

É válido destacar que o cidadão deve verificar se todas as informações constadas no Extrato Previdenciário CNIS estão corretas, para evitar qualquer tipo de erro na realização do cálculo.

Como simular o tempo que resta para receber o benefício

O procedimento é simples e pode ser feito por meio do seu celular. Confira abaixo o passo a passo:

Entre no aplicativo Meu INSS; Clique em “Do que você precisa?” Escreva “Simular aposentadoria”; Confira ou altere os dados, como a data de nascimento ou os vínculos (é só clicar no lápis); Escolha a opção “Recalcular”; Pronto, o sistema vai indicar a simulação gratuita da aposentadoria.



É importante destacar que o resultado da simulação pode ser baixado em PDF. A calculadora indica o resultado com base na soma da idade e tempo de contribuição.

Solicitação da aposentadoria pelo “Meu INSS”?

Além da simulação, a aposentadoria pode ser solicitada pelo sistema Meu INSS. Portanto, veja como fazer:

Acesse a plataforma “Meu INSS”; Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”; Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada; Feito isto, responda o questionário solicitado; Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos; Informe o seu CEP e os dados bancários; Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto; Por fim, clique em avançar.