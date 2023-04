Instituto Federal de Goiás Divulga Resultado do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2023 de Vagas Remanescentes. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação preliminar por meio do site do Instituto.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, os interessados poderão interpor recursos contra o resultado preliminar até as 23h59 desta sexta-feira, dia 21 de abril. O procedimento de contestação deve ser feito por meio do site do IFG com envio de argumentação a favor da revisão da nota.

Após a análise dos recursos, o IFG deve publicar o resultado final, com a lista de classificados para as vagas em 1ª chamada, no dia 24 de abril, próxima segunda-feira.

Na mesma data, o Instituto deve publicar orientações para as matrículas dos convocados para o preenchimento das vagas em 1ª chamada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Como foi o processo seletivo?

O IFG aplicou as provas do Vestibular 2023 de Vagas Remanescentes no último domingo, dia 16 de abril, de forma presencial. Conforme indicado no cronograma, a aplicação do exame aconteceu no período da tarde, com início às 14h (horário de Brasília).

De acordo com o edital, o vestibular contou com locais de aplicação das provas nos seguintes municípios de Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

Ainda conforme definido através do edital, o exame aplicado pelo IFG consistiu em uma prova de Redação em Língua Portuguesa, com proposta sobre tema da atualidade. O edital indica ainda que o IFG avaliou nos textos os seguintes aspectos:

adequação ao tema proposto;

apropriação dos textos da coletânea e de outras fontes em favor do projeto textual do candidato;

adequação à modalidade escrita formal da língua portuguesa;

uso adequado dos critérios de coesão e coerência textuais;

adequação ao gênero presente na proposta selecionada pelo candidato.

A avaliação valerá 100 pontos e, conforme o edital, a classificação final será dada pela pontuação obtida na Prova de Redação. Desse modo, o candidato que obtiver nota inferior a 30 (trinta) pontos na redação será eliminado do processo seletivo.

Oferta de vagas

O edital estabelece ainda que a oferta total do IFG é de 300 vagas remanescentes para ingresso em 21 opções de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos). O ingresso dos candidatos aprovados será no segundo semestre letivo deste ano.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi do Instituto localizados nas cidades do Estado de Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia (capital), Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.



Você também pode gostar:

De acordo com o edital, os cursos ofertados nesse processo seletivo são os seguintes:

Anápolis : Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Licenciatura em Química; Tecnologia em Logística.

: Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Licenciatura em Química; Tecnologia em Logística. Aparecida de Goiânia : Licenciatura em Pedagogia Bilíngue.

: Licenciatura em Pedagogia Bilíngue. Cidade de Goiás : Bacharelado em Agronomia; Licenciatura em Artes Visuais; Bacharelado em Cinema e Audiovisual.

: Bacharelado em Agronomia; Licenciatura em Artes Visuais; Bacharelado em Cinema e Audiovisual. Goiânia : Licenciatura em Ciências Biológicas; Bacharelado em Turismo; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras Português; Licenciatura em Matemática.

: Licenciatura em Ciências Biológicas; Bacharelado em Turismo; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras Português; Licenciatura em Matemática. Itumbiara : Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Elétrica.

: Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Elétrica. Jataí : Bacharelado em Engenharia Elétrica.

: Bacharelado em Engenharia Elétrica. Senador Canedo : Bacharelado em Engenharia de Produção.

: Bacharelado em Engenharia de Produção. Uruaçu : Licenciatura em Química; Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

: Licenciatura em Química; Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Valparaíso: Licenciatura em Matemática.

Puderam participar desse processo seletivo os estudantes que têm o Ensino Médio completo. Parte das vagas está reservada para os candidatos que são egressos de escolas da rede pública de ensino.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!