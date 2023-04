Instituto Federal de Minas Gerais Inicia Inscrições para o Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) já abriu o período de inscrição do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 22 de maio de 2023.

Conforme o edital, o Processo Seletivo visa o ingresso de novos alunos ainda no segundo semestre letivo deste ano. O IFMG está ofertando mais de 300 vagas para ingresso em mais 11 opções de cursos presenciais.

Inscrições

Ainda de acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Fundação CEFETMINAS. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 20, dentro do prazo estabelecido, ou seja, 23 de maio.

Isenção da taxa de inscrição

O IFMG também já abriu o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Conforme ao edital, as solicitações de gratuidade na inscrição poderão ser feitas por candidatos que são membros de famílias de baixa renda, no site do IFMG. O prazo final para os pedidos de isenção da taxa de inscrição é 3 de maio, seguindo as instruções dos editais.

Processo de seleção

Conforme o edital, o processo seletivo para os cursos de graduação contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); e análise de histórico escolar e redação on-line.

O edital estabelece ainda que os candidatos que optarem por usar as notas do Enem poderão se inscrever com as notas de uma das últimas dez edições do exame, de 2013 a 2022. Já os candidatos que optarem pela seleção via histórico escolar e redação passarão pela avaliação no dia 18 de junho, de forma virtual.

A seleção para os cursos técnicos nas modalidades concomitante (para quem está cursando o Ensino Médio em outra escola e quer fazer o técnico no IFMG) e subsequente (para quem concluiu o Ensino Médio e procura formação profissionalizante) ocorrerá com aplicação de uma prova presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação do exame está marcada para o dia 18 de junho de 2023.

Vagas

Ao todo, o IFMG está ofertando 397 vagas para 11 cursos presenciais. De acordo com os editais, as oportunidades estão distribuídas entre os campi do Instituto em Congonhas, Ibirité, Ouro Preto e Ribeirão das Neves. Há vagas para cursos técnicos e de graduação.

Os cursos de graduação contemplados nesse Processo Seletivo 2023/2 são os seguintes: Tecnológico em Gestão de Qualidade (Ouro Preto); Bacharelado em Administração (Ribeirão das Neves); e Tecnológico em Processos Gerenciais (Ribeirão das Neves).

Entre os cursos técnicos ofertados podemos destacar: Edificações (Congonhas); Mecatrônica (Ibirité); Mineração (Ibirité); Segurança do Trabalho (Ouro Preto) e Sistemas de Energia Renovável (Ibirité).



O edital estabelece ainda que parte das vagas estão reservadas segundo determinado pelas ações afirmativas (cotas). Aqueles que forem aprovados pelo sistema de cotas deverão, no ato de matrícula, comprovar a renda de sua família e que teve os estudos integralmente feitos em escola pública.

Resultados

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de junho. Os interessados poderão contestar o resultado com a interposição de recursos nos dias 28 e 29 seguintes. Após a análise dos recursos, o IFMG divulgará as respostas dos recursos no dia 4 de julho.

Já a publicação do resultado final do Processo Seletivo 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, está marcada para o dia 6 de julho.

