Intensifique os Estudos para o TCE SP 2023: Saiba o que Pode Cair na Prova!

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também conhecido como TCE-SP, pode ter um novo concurso ainda no primeiro semestre de 2023. Assim, o edital pode ser aberto em breve, já que a instituição está com mais de 200 cargos vagos atualmente.

As provas do concurso podem acontecer este ano. Por isso, é importante que os candidatos se preparem com antecedência para obterem um bom resultado.

Para ajudar os candidatos a se prepararem para o concurso de 2023, hoje apresentaremos os principais temas que podem ser cobrados na prova do TCE-SP. Então, fique com a gente até o final e confira.

Conhecimentos Gerais da prova TCE SP 2023

Na primeira etapa da prova, é importante que os candidatos tenham conhecimentos gerais nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, além de Informática e Direito Constitucional. Portanto, veja abaixo, mais detalhes a respeito de cada uma dessas áreas:

Língua Portuguesa: na prova, provavelmente serão cobrados temas como interpretação de texto, gramática, conjugação verbal e ortografia;

Matemática e Raciocínio Lógico: essa área pode abranger diversos temas, como porcentagem, regra de três simples e composta, probabilidade e cálculo de juros simples e compostos, além de questões de raciocínio lógico;

Informática: nessa área, os conhecimentos em sistemas operacionais, redes de computadores, softwares aplicativos e linguagens de programação são fundamentais. Além disso, pode ser cobrado o conhecimento em ferramentas de produtividade, como Microsoft Office e LibreOffice, por exemplo;

Direito Constitucional: aqui, é importante que os candidatos estudem os princípios da Constituição Federal e do Estado de São Paulo e as normas de direito administrativo relacionadas ao TCE-SP.

Conhecimentos Específicos da prova TCE SP 2023

Na segunda etapa da prova, é provável que seja cobrado o conhecimento específico na área do cargo pretendido.

Os temas podem variar de acordo com o cargo. Todavia, em geral, as questões abordarão conhecimentos em Auditoria e Fiscalização, Contabilidade e Gestão Pública, além de Direito Administrativo. Por isso, veja mais detalhes a seguir:

Auditoria e Fiscalização

Nessa área, avaliam-se os conhecimentos em auditoria interna e externa, planejamento de auditorias e fiscalizações.

Além disso, também pode cair questões de documentação e relatórios, além de normas e leis relacionadas ao setor.

Contabilidade e Gestão Pública

Neste tema, serão cobrados conhecimentos em contabilidade pública, orçamento público, noções de finanças públicas e políticas públicas.

Ademais, também é importante se preparar para questões de gestão de contratos e convênios.



Direito Administrativo

Já nessa área, é necessário estudar as normas e leis relacionadas ao funcionamento do TCE-SP.

Além disso, pode ser vantajoso estar em dia nos estudos de Direito Administrativo em geral e na legislação específica da administração pública.

Dicas para estudar para a prova do TCE SP 2023

Para estudar para a prova do concurso TCE SP 2023, é importante se organizar e criar uma rotina de estudos.

Em primeiro lugar, é necessário estar atento à publicação, conhecer o edital e entender o que será cobrado na prova. Em seguida, é preciso escolher bons materiais de estudo, como apostilas, livros, videoaulas e exercícios. Por fim, também é importante separar um tempo para revisar o conteúdo já estudado.

Outra boa dica é resolver provas anteriores do concurso, para se familiarizar com o estilo das questões e se preparar melhor para o dia da prova.

Além disso, é essencial cuidar da saúde física e mental, manter uma alimentação saudável, dormir bem e praticar atividades físicas e momentos de lazer.

Dessa forma, é necessário manter a perseverança e a disciplina nos estudos, para ter motivação e buscar sempre aprender mais.

Conclusão

Por fim, investir na intensificação dos estudos para o próximo concurso TCE SP é fundamental para quem deseja ser aprovado e conquistar uma vaga neste órgão de tanto prestígio.

Com a publicação do edital prevista já para 2023, é importante que os candidatos estejam prontos para as diversas matérias que caem na prova, como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Contabilidade Pública, entre outras.

Além disso, é importante destacar que a preparação para um concurso deve ser vista como um investimento, que requer tempo, dedicação e esforço. Ou seja, contar com materiais atualizados e bons cursos preparatórios pode ajudar bastante na jornada de estudos.

Outro aspecto relevante é a importância de se manter motivado e focado durante todo o processo de preparação. Assim, estabelecer metas, planejar os estudos e revisar periodicamente o que estudou são algumas das estratégias que podem ajudar a manter o ritmo e a disciplina.

Dessa forma, intensificar os estudos para o TCE SP em 2023 é a chave para alcançar o sucesso neste concurso, que costuma ter muita concorrência.

Com empenho, dedicação e os recursos certos, é possível ingressar nessa carreira de sucesso e realizar esse sonho pessoal e profissional.