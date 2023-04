Inter Invest: corretora do Banco Inter oferece cashback

A Inter Invest é a corretora de investimentos do Banco Inter, sendo assim, é uma opção interessante para fazer aplicações em produtos diferenciados de forma segura e planejada.

Inter Invest: a corretora do Banco Inter oferece cashback

Segundo informações do Banco Inter, na Inter Invest, o investidor tem a opção de fazer suas aplicações em produtos de Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimento, Previdência Privada, Poupança, Ofertas Públicas de Renda Fixa e Variável. O Tesouro Direto é uma opção que será disponibilizada em breve.

O cliente do Banco Inter já tem acesso a corretora Inter Invest de forma gratuita, basta acessá-la no Super App da instituição financeira.

Ao acessar o Super App do Inter, o cliente pode obter algumas vantagens através do investimento pela plataforma oficial Inter Invest.

Ao investir pelo Inter, é possível ganhar cashback. De acordo com informações oficiais, o cliente pode investir no fundo de investimentos e ofertas públicas e garantir o cashback na Inter Invest.

A rentabilidade para carteira dos investimentos do cliente Inter pode ser maior por conta do cashback, que é pago em dinheiro diretamente na sua conta digital do Banco Inter.

Invest Pro

Segundo informações do Banco Inter, o cliente pode criar uma comunidade de investimentos. Dessa forma, a rentabilidade da carteira em renda fixa fica maior e o cashback também é elevado nos Fundos de Investimentos.

Ao participar de uma comunidade de investimentos é possível obter diversas vantagens. Caso não queira criar uma comunidade, é possível participar de uma já existente, o limite de pessoas por comunidade é de até 20 participantes.

O Banco Inter destaca que a partir de R$ 250.000 aplicados através de uma comunidade, a rentabilidade é maior do que o investimento feito de forma individual.

É válido ressaltar que o volume dos seus investimentos não fica disponível para a comunidade, por isso, você compartilhará suas movimentações, apenas se for sua opção.

Através da comunidade é possível aumentar a sua rentabilidade e acompanhar as aplicações. Além disso, é possível ganhar cashback turbinado, elevando o seu rendimento.

Como criar uma comunidade de investimento?



Para criar a comunidade é muito fácil. Acesse o Super App do Inter e selecione a opção “Comunidades de Investimentos”.

Opte pela opção “criar comunidade” e coloque um nome específico. Por conseguinte, basta realizar o convite para que as pessoas participem e escolha o que será compartilhado.

É válido ressaltar que a comunidade é uma opção diferenciada para o investidor. Contudo, o investimento de forma individual pode ser feito de forma segura e com cashback, sendo uma opção viável para o novo investidor.