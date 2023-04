Irmão de Aaron Hernandez corta acordo com promotores para encerrar caso de direção imprudente

Aaron Hernandez irmão de DJ Hernandez acaba de colocar um de seus problemas jurídicos mais recentes no espelho retrovisor… TMZ Sports soube que fez um acordo com os promotores na segunda-feira para encerrar seu caso de direção imprudente.

Um funcionário do tribunal de Connecticut nos disse … DJ se declarou culpado de uma acusação de não dirigir em uma pista adequada e uma acusação de não usar sinais de controle de tráfego. Em troca, os promotores retiraram as outras acusações contra ele – que incluíam direção imprudente e perseguição policial.

O funcionário do tribunal disse que DJ foi condenado a pagar $ 100 em multas … e o assunto agora é considerado encerrado. Entramos em contato com DJ para comentar, mas ele recusou.

Nós revelamos a história … o homem de 36 anos foi inicialmente atingido com as acusações no final de março, depois de se envolver no que a polícia disse ser um perseguição de carro selvagem pelas estradas de Connecticut em 8 de março.