Israel Adesanya está surpreso por estar apostando em favoritos vs. Alex Pereira

Apesar de perder para Alex Pereira ano passado, Israel Adesanya é um leve favorito contra seu amargo rival indo para a revanche no UFC 287 … e Izzy admite que isso o surpreende e mostra que os apostadores em Las Vegas realmente sabem um pouco sobre luta.

“Eu estou surpreso [that I’m the favorite] para ser sincero, porque pensei que esses corretores não eram tão inteligentes quanto são”, disse Adesanya, de 33 anos. Mike Babcock é o TMZ Sports programa de TV (vai ao ar nos dias úteis em FS1).

“Estou surpreso que eles realmente me escolheram como o favorito porque eu sou o lutador mais polido, mas ele é o cara que tem as ferramentas, ele tem aquela arma nuclear. Apenas alguns lutadores na história têm isso”, continuou Izzy, explicando por que ele presumiu que os apostadores teriam dado vantagem a Pereira.

“[Coach] Eugene disse em uma entrevista, você tem sorte de enfrentar um Mike Tysonvocê tem sorte de enfrentar um cara como David Tuavocê tem sorte de enfrentar um cara como Deontay Wilder mesmo apenas uma vez em sua carreira. Você tem sorte de enfrentar um cara como o Alex Pereira pelo menos uma vez na carreira. Então, sorte minha.”

BetOnline.ag tem Adesanya como favorito -137 (arrisque $ 137 para ganhar $ 100). Pereira, que venceu por nocaute técnico no 5º round – uma luta que estava perdendo no placar – está listado em +117 (aposte $ 100 para ganhar $ 117).

Para sua informação, as casas de apostas não estão necessariamente escolhendo quem acreditam que vencerá uma luta quando estabelecem probabilidades. Trata-se de tentar chegar o mais próximo do dinheiro apostado em ambos os lados – permitindo que o sportsbook colete o vig (essencialmente uma taxa cobrada pelo sportsbook). No entanto, os apostadores geralmente escolhem o homem ou a mulher que acreditam que vencerá uma luta. Então, Adesanya é o favorito.

Continuando com a primeira luta do UFC, conversamos com Izzy sobre o final do round 1, onde ele acertou um combo de 3 peças, dobrando as pernas de Alex.

“Mais um tiro, mais um tiro foi o suficiente. Eu fiz a mesma coisa quando lutei com meu cara Rob [Whittaker] no UFC 243, no último segundo eu o derrubei. Sou perigoso a cada segundo de cada luta.”

Tem muito mais… conversamos com Izzy sobre os paralelos que ele vê entre ele e Muhammad Ali e se ganhou tamanho para lutar contra Pereira, um peso-médio enorme. Além disso, com a Endeavor comprando a WWE, para ir junto com o UFC, que Ari Emanuelempresa já possui, perguntamos a Adesanya se ele consideraria lutar.