Israel Adesanya explica ‘pequena’ comemoração do UFC 287 em homenagem ao filho de Alex Pereira

Israel Adesanya sempre guarda os recibos, não importa quem você seja.

A luta principal do UFC 287 marcou o quarto encontro de esportes de combate entre Adesanya e Alex Pereira, com Pereira vencendo por 3 a 0 na série antes de Adesanya esmagá-lo por nocaute no segundo assalto em sua revanche pelo título dos médios do UFC. Pereira derrotou Adesanya no UFC 281 em novembro passado e também venceu Adesanya duas vezes no ringue de kickboxing antes de retomar a rivalidade no octógono.

Foi a segunda luta de kickboxing que inspirou a celebração pós-luta de Adesanya no sábado. Depois de deixar Pereira exposto, Adesanya primeiro imitou as famosas habilidades de arco e flecha da estrela brasileira e depois caminhou para um lado da jaula, onde executou um flop exagerado para o tatame.

Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Adesanya explicou que estava simplesmente retribuindo o favor ao filho de Pereira, que zombou dele de maneira semelhante depois que Pereira nocauteou Adesanya em março de 2017.

Assista a uma comparação dos momentos pós-luta aqui:

“Sou mesquinho”, disse Adesanya. “Eu lembro. A primeira vez que ele me nocauteou no Brasil, seu filho entrou no ringue e começou a cair morto ao meu lado. Eu fico tipo, ‘Seu filho da puta, eu vou gritar com você se seu pai não fizer isso por você.’ Procurei o filho dele, apontei para ele, vi-o e pensei: ‘Ei, ei, ei’, só para lembrá-lo.

“Eu vi [Pereira] nos bastidores. Nós somos legais. Ele é um grande campeão, é um guerreiro. A história dele, quero dizer, eu sou o antagonista da história dele. Ele é uma besta foda, vindo de onde ele veio. As adversidades pelas quais ele passou em sua vida para chegar onde chegou agora, e me levando para fora do jeito que ele fez, é uma bela história para ele. Mas, como eu disse, esta noite não é sobre a história dele, é sobre a minha história, que é história.”

Adesanya tem uma história de teatralidade antes e depois da luta. Ele é famoso por suas entradas dramáticas, que incluem uma dança coreografada em grupo no UFC 243 e uma homenagem à lenda da WWE The Undertaker no UFC 276. No UFC 253, ele comemorou um nocaute em Paulo Costa fingindo transar com ele após a vitória.

Fã de anime, Adesanya foi lembrado de brincadeira que o filho de Pereira pode um dia crescer e tentar vingar seu pai na veia de um enredo clássico de artes marciais, ao qual Adesanya respondeu em tom de brincadeira.

“Se você pode rastejar, podemos brigar”, disse Adesanya com uma risada.

Veja outro ângulo da celebração pós-luta de Adesanya no UFC 287 abaixo, cortesia do lutador dos meio-médios do UFC Belal Muhammad, que estava no cage em Miami.