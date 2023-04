Israel Adesanya intenso antes da revanche do UFC 287: ‘Este é o meu momento 8 Mile’

Israel Adesanya não está minimizando as apostas para sua revanche no MMA contra Alex Pereira, porque ele sabe que é tudo ou nada no UFC 287.

Adesanya está em 0-3 contra Pereira em sua carreira, apesar de vencer a maior parte de sua batalha no UFC 281, bem como duas quase falhas no kickboxing. Nas duas últimas dessas lutas, Adesanya sofreu derrotas brutais por nocaute na rodada final depois de estar no placar, incluindo a noite de novembro passado que lhe custou o título dos médios do UFC.

Com tudo em jogo no sábado à noite, Adesanya sabe que não adianta tentar fingir que o UFC 287 é uma luta qualquer. Ele sabe que esta pode ser sua última oportunidade de exorcizar seus demônios contra o único oponente a nocauteá-lo em sua carreira.

“Estou perdendo duas lutas no kickboxing, uma luta no MMA, então estou perdendo três, e isso é como em todo filme – sua única chance”, disse Adesanya no UFC 287 media day. “Este é o meu momento Eminem, meu momento ‘8 Mile’. Você tem uma chance, não perca a chance de explodir, esta oportunidade vem uma vez na vida, e é isso. Isso é tudo para mim.

Talvez a parte mais frustrante dessa rivalidade seja o quão perto Adesanya chegou da vitória em cada uma de suas três lutas anteriores contra Pereira. Parecia que ele estava caminhando para uma vitória por decisão unânime no UFC 281, até que Pereira deu a volta por cima para finalizar Adesanya faltando menos de três minutos para o final da luta. Pereira conseguiu um feito semelhante em sua revanche de kickboxing em 2017, e seu primeiro encontro em 2016 é amplamente considerado uma decisão controversa dos juízes a favor do brasileiro.

Então, estrategicamente, Adesanya sabe que está fazendo tudo certo; ele só precisa dar os últimos retoques em sua atuação e evitar que Pereira tire um coelho da cartola novamente.

“Eu sei o que funciona para mim”, disse Adesanya. “Eu sei como posso vencer esse cara. Eu sei que toda vez que luto com esse cara, estou ganhando dele, e aí ele tem essa habilidade especial de se recuperar e botar o pé no acelerador. Então eu tenho que encontrar uma maneira de tirá-lo do banco do motorista, o que farei.

“Ele sabe o quão perigoso eu sou. Ele sabe que não sou uma luta fácil. Ele sabe que vai ter que passar pelo fogo e vou fazer ele lutar pela vida nessa luta. Mas eu disse diga menos, faça mais. Mas estamos aqui, você coloca um microfone na minha frente, você espera que eu fale – eu realmente superei toda essa merda. Eu realmente só quero lutar. Vocês querem algumas palavras, eu lhes darei palavras. Vou fazê-lo lutar pela vida. Isso não é conversa fiada, não é besteira***. Estou aqui para lutar. Estou pronto para ir.

Depois de passar por cima da divisão dos médios durante o reinado do título, Adesanya finalmente enfrentou um obstáculo que não conseguiu superar quando Pereira chegou ao UFC.

É uma rivalidade que tem sido unilateral em seus resultados, mas o placar de 0 a 3 a favor de Pereira não conta toda a história das lutas, por isso Adesanya quer desesperadamente adicionar mais um capítulo com sua atuação no UFC 287.

“Esta é provavelmente a maior história da história do MMA”, disse Adesanya. “É provavelmente um dos, se não o maior enredo da história do MMA, e muitas pessoas não têm a oportunidade de mostrar o quão bons são, de enfrentar a ocasião quando todas as probabilidades estão contra eles, quando as pessoas os contam.

“Para mim, nessa luta, me sinto o azarão. Eu sinto que todo mundo está contando comigo. Eu sinto que por causa dos resultados da última luta, as pessoas são como memórias de peixes dourados. Eles esquecem o que eu fiz neste jogo. Eles se esqueceram de quem eu sou. É hora de lembrar às pessoas o quão bom eu sou.”

Tecnicamente falando, Adesanya não foi um azarão em nenhuma de suas lutas no UFC, mesmo quando subiu para 205 libras contra Jan Blachowicz em uma tentativa de se tornar um campeão de duas divisões. Na verdade, ele é o favorito sobre Pereira novamente no UFC 287, assim como na luta anterior, mas Adesanya se recusa a acreditar que as chances estão do seu lado, especialmente depois de se tornar um desafiante novamente após um reinado de mais de três anos como campeão.

É por isso que ele quer fazer uma declaração bastante enfática contra Pereira desta vez, para não deixar dúvidas sobre quem é o melhor lutador.

“Honestamente, eu sou o caçador agora”, disse Adesanya. “Eu só estive caçando, em todos os sentidos da palavra, e vou me certificar de que, quando for a hora de lutar, vou caçá-lo. Meu alvo está direto nele, nada mais. Qualquer outra coisa, nem mesmo ele depois disso, eu não me importo. Estou focado agora.

“Imagine o que aconteceria se eu fizesse isso – e se eu fizesse melhor do que ele jamais fez. E se eu o massacrar e bater nele? Porque eu sempre faço, mas é só aumentar agora e eu não deixo ele respirar e eu tiro ele, coloco ele de costas. Nós vamos descobrir. Eu faço toda essa merda e bato na bunda dele, faço algum dano a ele, é tipo, uau, incrível. Como eu disse, eu não mantenho as contas, eu as acerto — e quem ri por último, ri melhor.”