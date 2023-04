Israel Adesanya promete ser ‘um e pronto’ com Alex Pereira após confronto final do UFC 287

Israel Adesanya espera que seu quarto encontro com Alex Pereira seja o último.

Na luta principal do UFC 287, no sábado, Adesanya tem a chance de reconquistar o título dos médios do UFC, que perdeu para Pereira em novembro passado, e conquistar sua primeira vitória sobre Pereira em uma série que remonta aos tempos de kickboxing.

Adesanya e Pereira se enfrentaram na pesagem cerimonial de sexta-feira e depois Adesanya foi questionado sobre o que a revanche significa para ele.

“Tudo”, disse Adesanya. “Amanhã é uma hora e pronto.”

O tipicamente estóico Pereira também foi curto em sua resposta, mirando na coleira de cachorro que Adesanya usa em público desde o dia da mídia na última quarta-feira.

“Já disse tudo o que tinha a dizer”, disse Pereira. “Tudo o que vou dizer a você é que amanhã vou apenas tirar a coleira dele e vou levá-lo para fora, como um cachorro.”

Os confrontos para o evento co-principal foram indiscutivelmente ainda mais acalorados com o favorito de Miami, Jorge Masvidal, definido para lutar contra Gilbert Burns em uma luta dos meio-médios no sábado. “Gamebred” esteve animado durante toda a semana e ele prometeu que sua cidade natal terá muito o que comemorar depois que ele e Burns derrubarem.

“Traga suas panelas e frigideiras em Miami, como fazemos, vamos para as ruas e expulsar todos os capangas”, disse Masvidal. “Ilumine o céu como 4 de julho. Eu vou nocauteá-lo, eu só estou dizendo a você agora. Nada pessoal, mas tenho que te dar um soco.

Quando foi a vez de Burns falar, a multidão o vaiou ruidosamente, um gesto que Burns recebeu com um sorriso e um aviso.

“Eu amo isso”, disse Burns. “Mantenha a mesma energia. Eu vou matar seu garoto amanhã, vamos!”

Assista aos destaques dos confrontos cerimoniais de pesagem do UFC 287 abaixo.