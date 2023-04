Israel Adesanya quer arrastar a carcaça de Dricus Du Plessis pela África do Sul, Du Plessis responde

O campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, não mencionou o nome de Dricus Du Plessis, mas ficou claro sobre quem ele estava falando na coletiva pós-UFC 287.

Adesanya aparentemente não ficou muito satisfeito com os comentários recentes do nativo da África do Sul e peso médio do UFC Du Plessis, que indicou que ele era um africano mais autêntico do que Adesanya e os “Três Reis”, incluindo Francis Ngannou e Kamaru Usman.

Usman, ex-parceiro de treinamento de Du Plessis, exortou seu colega a “ser um pouco mais cuidadoso” com suas palavras envolvendo etnia. Adesanya fervia no pódio pós-luta e parecia ansioso para ensinar uma lição física a Du Plessis.

“Eu não quero dar um tapa nesse mano”, disse o campeão do UFC. “Eu não. Eu quero gritar com a bunda dele tão ruim. Eu quero gritar com a bunda dele tão ruim. Eu quero fazer isso na África do Sul, ou na Nigéria, mas ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa, me mostrar algo, então eu posso gritar e mostrar a história.

“Vou lembrá-lo, porque você deve escolher suas palavras com sabedoria ao falar sobre pessoas que vieram antes de você, pessoas que abriram o caminho para você. Você tem que escolher suas palavras com sabedoria. Você quer tentar ser um menino grande – eu quero estar com os meninos grandes. Vá escolher suas palavras com sabedoria, mas não quero dar nenhuma influência nele.

“Mas se ele trabalhar e, eu oro a Deus, continuar ganhando, terei prazer em arrastar sua carcaça pela África do Sul.”

Du Plessis recentemente conquistou sua quinta vitória consecutiva com uma paralisação do veterinário Derek Brunson no UFC 285. Ele pediu um eliminador de título ou uma disputa de título em sua próxima luta.

O presidente do UFC, Dana White, tem como meta um evento na África. Mas a promoção não conseguiu capitalizar durante o reinado de Adesanya, Ngannou e Usman, os dois últimos dos quais não detêm mais títulos com a promoção.

Depois de reconquistar o título dos médios, Adesanya vive na Nova Zelândia, mas representa sua Nigéria natal, falando regularmente em sua língua nativa durante as coletivas de imprensa. Embora ele tenha hesitado em seu próximo oponente, o promissor Du Plessis ofereceu um enredo fácil para o novo campeão.

Na segunda-feira, Du Plessis não perdeu tempo em mencionar Adesanya pelo nome.