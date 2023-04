Israel Adesanya se vinga com nocaute violento sobre Alex Pereira na luta principal do UFC 287

Acontece que quatro vezes foi o charme de Israel Adesanya.

Depois de sofrer uma derrota por nocaute para o rival Alex Pereira em novembro passado – sua terceira derrota para o brasileiro no kickboxing e no MMA – Adesanya teve que lutar contra muitos demônios e a percepção de que um oponente tinha apenas o seu número. Como se estivesse vivendo um filme de Quentin Tarantino, Adesanya mereceu sua vingança e conseguiu com um par de direitas brutais que demoliu Pereira para encerrar sua quinta luta na luta principal do UFC 287.

A paralisação oficial veio aos 4:21 do segundo round, quando Adesanya se tornou bicampeão peso-médio do UFC, mas o mais importante é que ele conseguiu a maior e mais importante vitória de sua carreira.

“Dizem que a vingança é doce e, se você me conhece, eu gosto de doces”, disse Adesanya depois. “Isso é fodidamente doce. Estou lhe dizendo, não importa o que aconteça, Alex é um grande campeão. Perdeu o cinturão esta noite, mas sempre será o campeão.

“Eu disse a você, o caçador agora é a caça. Ao me vencer, ele me tornou um lutador melhor, uma pessoa melhor. Neste acampamento, eu não fiz merda. Esse último tinha tudo. Desde 2017, aquele último punho de martelo veio dos deuses.”

Com tanto tempo juntos em lutas anteriores, havia muita familiaridade, já que Pereira e Adesanya procuravam estabelecer chutes nas pernas no início, enquanto tentavam estabelecer o domínio nos pés. Pereira estava martelando com o chute na panturrilha enquanto Adesanya começava a encontrar seu ritmo com uma série de golpes no corpo.

No início do segundo assalto, Pereira desferiu vários golpes fortes que apoiaram Adesanya com sombras de seu último encontro começando a ressurgir. Desta vez, no entanto, Adesanya foi capaz de defender e redefinir para depois atirar de volta em Pereira com alguns socos de sua autoria.

Adesanya estava sempre composto, nunca demonstrando medo quando Pereira decidiu ficar agressivo porque esperava o melhor momento para desferir seus melhores golpes.

Essa hora finalmente chegou depois que Pereira acertou um chute de perna forte que balançou Adesanya momentaneamente, o que levou “Poatan” a tentar matar. Pereira começou a descarregar uma enxurrada de tiros, incluindo uma joelhada bem no meio, mas nada caiu limpo, o que permitiu a Adesanya atirar de volta.

Adesanya voltou por cima com uma mão direita que imediatamente sacudiu Pereira, mas foi o segundo chute que finalmente o derrubou. Quando Pereira caiu na tela, Adesanya deu mais um soco para garantir, mas a luta já havia acabado quando o árbitro Dan Miragliotta saltou para salvar o ex-campeão de kickboxing do GLORY de qualquer dano adicional.

Certamente foi um momento satisfatório para Adesanya, que finalmente se aproximou para apertar a mão de Pereira pouco antes de ter o título do UFC em volta da cintura novamente.

A vitória consolida o legado de Adesanya como um dos maiores pesos-médios de todos os tempos, especialmente agora que ele finalmente conseguiu uma vitória tão necessária sobre Pereira. Dada a história deles, é perfeitamente possível que esses dois se encontrem novamente em um futuro próximo, mas por enquanto Adesanya certamente deve aproveitar seu momento.

Ele definitivamente mereceu.