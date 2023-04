‘Isso é besteira***’: profissionais de MMA reagem à remoção em massa de marcas de seleção azuis no Twitter

Os lutadores de MMA adoram usar o Twitter, mas descobriram na quinta-feira que falta um acessório importante em seus perfis.

A plataforma global de mídia social cumpriu sua promessa de remover todas as marcas de verificação azuis herdadas de contas verificadas anteriormente em 20 de abril, deixando a maioria da comunidade de MMA sem uma. Embora o impacto que isso terá no cenário mais amplo do Twitter ainda não foi visto, os lutadores foram rápidos em oferecer seus pensamentos e reações.

O veterano do peso-galo do UFC, Brian Kelleher, recusou com humor a notícia, chamando-a de “touro ***” e declarando-se “auto-verificado”. Sua postagem foi acompanhada por uma foto dele com uma nova marca de seleção azul faça você mesmo.

Outros foram mais sérios com suas respostas, como Kelvin Gastelum, que prometeu deixar o Twitter se o movimento pay-to-play se estendesse além de apenas ser verificado.

“Se alguma plataforma de mídia social que me foi dada de graça agora está me dizendo para pagar, vou excluí-la”, escreveu Gastelum.

Veja mais reações da comunidade MMA abaixo.

Só quero verificar se ainda sou eu mesmo e este é o verdadeiro verdadeiro Wonderboy… não quero

Causar qualquer estresse desnecessário a alguém se eu puder evitar #Gangue não verificada #ItsStillMe — Wonderboy (@WonderboyMMA) 20 de abril de 2023

Se alguma plataforma de mídia social que me foi dada de graça agora está me pedindo para pagar, eu a excluirei.

Não precisa de uma marca de seleção azul.

Mas se eu tiver que pagar mesmo sem ele, estou fora. — #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 20 de abril de 2023

Ser nocauteado e perder meu cheque azul na mesma semana… caramba — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 20 de abril de 2023

RIP para o meu crachá verificado. Quaisquer tweets malucos que vocês virem de mim não são realmente meus de agora em diante — Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 20 de abril de 2023

Lol para as pessoas verificadas explicando por que ainda são verificadas — Dan Ige (@Dynamitedan808) 20 de abril de 2023

Eles podem pegar meu carrapato azul, mas nunca vão tirar minha liberdade — Brendan Loughnane (@BrendanMMA) 20 de abril de 2023

Perdi minha marca de seleção azul … Estou arrasado porque minha vida agora continuará exatamente como antes. — Sean O’Connell (@realOCsports) 20 de abril de 2023

Adeus à minha marca de seleção. Nem sei o que isso significa. Todas as outras pessoas com marcas de seleção pagam pelas delas? Estou tão confusa com tudo isso. Acho que não estou aqui o suficiente para acompanhar ‍♀️ pic.twitter.com/cQ9ShuYJhc — Megan Olivi (@MeganOlivi) 20 de abril de 2023

Meu selo Verificado sumiu! Vamos ver quanto tempo até esse troll fazer uma conta falsa de mim novamente. Lamentável — Cody Durden (@Cody_Durden) 20 de abril de 2023