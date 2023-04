Itaú anuncia mais de 200 novas oportunidades de emprego em todo o Brasil

O Banco Itaú, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas novas vagas de emprego em diferentes áreas e localidades do país. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de continuar crescendo e se desenvolvendo, oferecendo novas oportunidades de trabalho para profissionais que buscam uma carreira sólida e promissora.

Banco Itaú abre novas 200 vagas de emprego pelo país

Além de uma remuneração competitiva, o Banco Itaú oferece diversos benefícios para seus colaboradores, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, entre outros. Além disso, a empresa valoriza o desenvolvimento profissional de seus funcionários, oferecendo programas de treinamento e capacitação, oportunidades de crescimento e um ambiente de trabalho colaborativo e diverso.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis, com informações sobre as áreas de atuação, localidades e requisitos:

Gerente Comercial – Uberlândia/MG: É necessário ter ensino superior completo e experiência em gestão de equipes comerciais.







Analista de Marketing Digital – São Paulo/SP: É necessário ter ensino superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda ou áreas afins, além de experiência em marketing digital.







Especialista em Arquitetura de Soluções – Barueri/SP: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Engenharia, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação, além de conhecimentos em arquitetura de soluções e tecnologias como Cloud Computing e DevOps.







Analista de Riscos de Crédito – Curitiba/PR: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Administração, Economia ou Ciências Contábeis, além de experiência em análise de crédito.







Gerente de Negócios – Belém/PA: É necessário ter ensino superior completo e experiência em gestão de negócios ou equipes comerciais.







Especialista em Segurança da Informação – São Paulo/SP: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Engenharia, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação, além de conhecimentos em segurança da informação e cibersegurança.







Analista de Recursos Humanos – Salvador/BA: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Administração, Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos, além de experiência em recrutamento e seleção.







Gerente de Projetos – Campinas/SP: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Engenharia, Administração ou Gestão de Projetos, além de experiência em gestão de projetos.







Especialista em Inteligência de Mercado – São Paulo/SP: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Marketing, Economia ou Administração, além de experiência em inteligência de mercado e análise de dados.







Analista de Compliance – Rio de Janeiro/RJ: É necessário ter ensino superior completo em áreas como Direito, Administração ou Contabilidade, além de conhecimentos em compliance e gestão de riscos.







Gerente de Relacionamento – Belo Horizonte/MG: É necessário ter ensino superior completo e experiência em gestão de relacionamento com clientes.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis no Banco Itaú devem acessar o portal 123empregos e buscar pela vaga desejada. Após selecionar a vaga, é necessário cadastrar o currículo e preencher os dados solicitados para se candidatar.

Sobre a empresa

O Banco Itaú é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com mais de 90 anos de história e uma ampla rede de agências e serviços financeiros. A empresa atua em diversos segmentos do mercado financeiro, como varejo, corporate banking, asset management, seguros, entre outros.

Além disso, é reconhecido por sua atuação social e sustentável, com iniciativas voltadas para a educação, cultura, meio ambiente e inclusão financeira. A empresa também valoriza a diversidade e a inclusão em seu ambiente de trabalho, buscando promover a equidade de gênero, raça e orientação sexual em todas as áreas e níveis hierárquicos.

