O Azul Itaú Internacional é um cartão de crédito do Itaú que pode ser isento de anuidade, além de oferecer diversas vantagens através do programa de pontos.

Itaú: confira as vantagens do cartão de crédito Azul Internacional

Segundo informações do Itaú, com o cartão Azul Itaú Internacional o cliente que manter o gasto de R$ 1.000 por fatura durante os três primeiros meses, pode ganhar 3.000 pontos de bônus, além da isenção da anuidade do cartão.

Descontos em passagens aéreas

O cartão Azul Internacional do Itaú oferece 10% de desconto em passagens aéreas da Azul. Além disso, o cliente pode participar do clube tudo azul, realizar compra de pontos e obter vantagens na Azul Viagens.

Além disso, é possível parcelar as passagens aéreas Azul em até 12 vezes. De acordo com o Itaú, o cliente pode obter 1,5 ponto por dólar gasto na Azul e 1,4 ponto por dólar em compras realizadas em outros estabelecimentos.

Vantagens exclusivas do Itaú

Além das vantagens para o cliente utilizar a companhia aérea Azul, também é possível obter descontos do Itaú através de diversas parcerias da instituição financeira.

Sendo assim, o cartão de crédito do Itaú permite que o cliente obtenha descontos de até 50% em diversos teatros e cinemas, além de realizar compras em empresas parceiras.

Sobre a anuidade do cartão Azul Internacional

O cliente que gastar pelo menos R$ 1.000 por mês tem a isenção da anuidade, além de todas as vantagens citadas. Contudo, caso a anuidade seja paga, o valor atual é dividido em até 12 parcelas de R$ 30.

De acordo com o Itaú, o cliente que gastar R$ 1.000 por mês durante três meses, ganha 3.000 pontos, sendo uma promoção válida para o primeiro cartão adquirido. Os pontos são válidos por 24 meses.

Gerenciamento no app do Itaú

Além disso, o cartão de crédito internacional conta com o aplicativo do Itaú para o gerenciamento e a tecnologia de pagamento da aproximação, facilitando a rotina do cliente.

Para solicitar o cartão Azul Internacional é necessário acessar o site oficial do Itaú. É válido ressaltar que todas as solicitações são passíveis de aprovação de crédito por parte da instituição financeira, de acordo com suas políticas internas.



Cartão de crédito e planejamento financeiro

O cartão de crédito pode ser uma ferramenta importante para centralizar suas compras, além de considerar a viabilidade das vantagens oferecidas pelo cartão dentro do seu estilo de vida.

Sendo assim, o cartão Azul Internacional do Itaú é uma opção viável para quem viaja com frequência, já que é possível gerar economia nas próximas viagens, além de obter as vantagens do Itaú.