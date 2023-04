Ivana Knoll deslumbra em foto espetacular de topless

Cmodelo roatiano, Ivana Knollganhou notoriedade em todo o mundo ao aparecer nas telas dos torcedores durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A modelo e influenciadora não para de surpreender seus milhões de seguidores e sempre encontra formas de surpreendê-los todos os dias.

Não é nenhum choque que IvanaA última postagem de se tornou viral depois de receber 200.000 curtidas e milhares de comentários.

Ivana Knoll deixa tudo à mostra

A influenciadora croata tratou seus seguidores com uma foto sensual de topless pela qual os fãs estão enlouquecendo.

A foto é claramente provocativa mas ao mesmo tempo elegante porque ela elege cuidadosamente o que mostra e o que deixa à imaginação.

Um grande torcedor da seleção croata de futebol e um ávido fã de esportes, Knoll era conhecida como a ‘namorada da Copa do Mundo’ durante a Copa do Mundo do Catar 2022, já que ela costumava ser mostrada nas arquibancadas com uma seleção de roupas deslumbrantes com o tema da Croácia.

Sua seleção avançou para as semifinais, onde perdeu por 3 a 0 para um forte time argentino, mas garantiu a medalha de bronze no empate pelo terceiro lugar com uma vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos.

Com quase 3,5 milhões de seguidores no Instagram, Ivana explodiu a cena do influenciador desde o final do ano passado com seus looks deslumbrantes e publicações ousadas.

Qualquer que seja seu próximo post, podemos ter certeza de que dará aos fãs algo para falar, assim como este último.