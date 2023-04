Ivana Knoll, sensação da Copa do Mundo do Catar, posa de espartilho: apenas no estacionamento do Corvette

Ivana Knolla modelo croata que viralizou durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, voltou a incendiar as redes sociais com algumas poses provocativas.

Vestida com um espartilho, Knoll está posando ao lado de um Corvette, com sua postagem já reunindo mais de 160.000 curtidas e inúmeros comentários de fãs.

“Apenas estacionamento do Corvette”, dizia a legenda.

Knoll é muito ativa nas redes sociais, onde compartilha inúmeras fotos de si mesma com seus mais de três milhões de seguidores.

Ela ganhou fama depois que uma câmera a flagrou nas arquibancadas durante a Copa do Mundo em novembro.