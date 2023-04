Ja Morant e Grizzlies evitam eliminação e vencem Lakers por 116 a 99

Desmond Bane teve 33 pontos e 10 rebotes, Eu moro somou 31 pontos e 10 bolsas, e o Memphis Grizzlies evitou a eliminação na noite de quarta-feira, derrotando o Lakers por 116 a 99 para forçar sua primeira rodada da Conferência Oeste de volta para Os anjos.

Anos Jackson Jr.., o jogador defensivo do ano da NBA, teve 18 pontos e 10 rebotes para o Grizzlies, que melhorou para 5-0 no jogo 5s disputado em Memphis e reduziu a vantagem do sétimo cabeça-de-chave do Lakers para 3-2. Memphis conquistou a segunda posição consecutiva no segundo lugar ao postar o melhor recorde caseiro da NBA em 35-6.

O jogo 6 é sexta-feira à noite em Los Angeles

LeBron James começou 1 de 7 em campo, mas terminou com 15 pontos e 10 rebotes, uma sequência modesta depois que o jogador de 38 anos jogou 45 minutos na vitória na prorrogação na noite de segunda-feira em Los Angeles e se tornou o jogador mais velho em NBA história para marcar pelo menos 20 pontos e 20 rebotes em seu 270º jogo do playoff.

Anthony Davis liderou o Lakers com 31 pontos e 19 rebotes. Austin Reaves fez 17 pontos e D’Angelo Russell marcou 11. Davis permaneceu na quadra por alguns segundos após uma bandeja a 6:01 do fim que colocou o Lakers em 106-91. Quando ele se levantou, Davis agarrou em suas costas enquanto ele caminhava pela quadra.

O Lakers tentou se recuperar, fazendo uma corrida de 20-7 na quarta. Eles não conseguiram se aproximar de 12, o último em um retrocesso de Davis com 2:52 restantes. Memphis respondeu com oito direto para fazer os fãs gritarem “Whoop That Trick” com cerca de 90 segundos restantes.

Memphis liderava por apenas 23 a 20 quando o técnico Taylor Jenkins eliminou Dillon Brooks, mais conhecido por chamar James de velho e errado do que por sua defesa nesta série. O Grizzlies assumiu o controle, terminando em uma corrida de 15-4 coroada por 3 de Bane pouco antes do quarto terminar com uma vantagem de 38-24.

O Grizzlies liderou por até 17 no segundo, com Morant marcando 10, incluindo uma falta sobre James para uma jogada de três pontos. Memphis liderou por 61-52 no intervalo.

Russell marcou os primeiros oito do terceiro para o Lakers, transformando-o rapidamente em um jogo acirrado. James, que tinha nove no terceiro, acertou um par de lances livres que puxou Os anjos dentro de 75-74 com 4:36 restantes.

Memphis assumiu o controle com uma sequência de 26-2 que durou até o início da quarta. Morant fez 11 no terceiro e terminou o quarto com baldes consecutivos. Seu golpe final colocou o Grizzlies em 94-76 indo para o quarto.

maldição coroou o surto com uma jogada de três pontos para uma vantagem de 101-74.

TIP-INS

Lakers : Eles perderam apenas pela quarta vez nos últimos 17 jogos. … Eles chegaram superando o banco de Memphis por 119 a 79, graças a 72 pontos de Rui Hachimura. Mas o atacante sofreu duas faltas rápidas logo no início e jogou apenas cinco minutos do primeiro tempo. Ele terminou com nove pontos e os bancos se igualaram com 18 cada.