Jack Black quer Pedro Pascal na sequência de ‘The Super Mario Bros. Movie’, com um papel em mente

A fim de semana de bilheteria recorde para O filme Super Mario Bros. (US$ 375,6 milhões globalmente) tem o vilão do filme de animação, Jack Black, já traçando opções para uma continuação. O comediante e músico, que dublou Bowser no filme lançado recentemente, quer passar o bastão do inimigo de Mario para ninguém menos que Peter Pascal.

Pascal está na moda agora, estrelando o sucesso da HBO O último de nós e da Disney O Mandaloriano. Seu nome e imagem também foram memes recentemente como um candidato ideal para um filme de Mario de ação ao vivo. Algo que já ganhou vida em 1993 Super Mario Bros (no qual Mario foi retratado pelo falecido Bob Hoskins).

Por que Jack Black quer que Pedro Pascal dê voz a ‘Wario’

Em entrevista à GameSpot, Jack Black disse: “Você está pensando o que eu estou pensando? Wario. Pedro Pascal é Wario”.

Wario é um personagem-chave na Nintendo Mário série, concebida como arqui-rival de Mario. Ele apareceu pela primeira vez no jogo Game Boy de 1992 Super Mario Land 2: 6 moedas de ouro como o principal antagonista e chefe final. O arquivilão compartilha muitos dos traços físicos de Mario, incluindo um grande bigode.

Jack Black está aberto para retornar como a voz de ‘Bowser’

Questionado se ele não está interessado em voltar como Bowser, Jack Black explicou que simplesmente não é um dado adquirido: “Sabe, eu fiz alguns kungfu panda filmes, e era um vilão diferente a cada filme. Eles podem fazer a mesma coisa.”

Preto também estava aberto para voltar como Bowser na sequência potencial com um enredo em que ele poderia ajudar Mario (dublado por Chris Pratt) para enfrentar o Wario de Pascal: “Sabe, e se houver um vilão mais poderoso e maligno? Então talvez eu precise ser transformado para ajudar Mario e o resto a defender nosso universo contra alguma outra força invisível do mal.”