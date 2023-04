Jack Hermansson forçado a sair da luta principal contra Brendan Allen no card do UFC em 3 de junho

Mais um evento principal do UFC foi atingido.

Jack Hermansson foi forçado a desistir de sua próxima luta dos médios contra Brendan Allen, que estava originalmente programado para ser a atração principal do card do UFC agendado para 3 de junho no UFC APEX em Las Vegas.

Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quinta-feira. MMA Mania inicialmente relatou a notícia.

Segundo fontes, Hermansson sofreu uma lesão não revelada que o tirou da luta. É a primeira vez em sua carreira de 14 anos e 30 lutas que Hermansson desiste de uma luta em que estava programado para competir.

Não se sabe neste momento quanto tempo Hermnasson ficará afastado.

O UFC não anunciou oficialmente a mudança no card, então resta saber se um oponente substituto será garantido para enfrentar Allen em junho.

Na verdade, Allen havia convocado a luta contra Hermansson depois que ele eliminou o altamente elogiado grappler Andre Muniz em sua última luta, o que estendeu sua seqüência de quatro vitórias consecutivas. Ele atualmente está em 13º lugar com 185 libras no MMA Fighting Global Rankings.

Agora parece que Allen terá que enfrentar um oponente substituto ou esperar até uma data posterior para competir novamente com Hermansson fora de ação.