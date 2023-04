Jackson Mahomes usa Patrick e sua família para voltar aos olhos do público

Jackson Mahomeso infame irmão de Kansas City Chiefs quarterback, Patrick Mahomesestá tentando voltar aos olhos do público em meio a uma investigação policial contra ele por agredir sexualmente uma mulher.

O influenciador de mídia social de 22 anos conseguiu ficar fora da Internet desde então, na maior parte do tempo. Na quinta-feira, ele compartilhou várias fotos nas histórias do Instagram do retrato de família de seu irmão.

O polêmico vídeo de Jackson Mahomes em um touro mecânico com uma vaqueira de tanga

Patrick, 27, e sua esposa Bretanha Mahomes posaram ao lado de seus dois filhos para lindas fotos.

Jackson havia publicado recentemente IG histórias de sua viagem a um MLB jogo e os fãs do Chiefs imploraram para que ele permanecesse fora das redes sociais.

Esses gritos aparentemente não foram ouvidos, ou talvez Jackson simplesmente não consiga evitar, e agora está usando a família de seu irmão como desculpa para postar algo sem repercussão.

Jackson Mahomes deveria deletar as redes sociais

Jackson de alguma forma sempre se encontra do lado errado de um escândalo. Quando ele ficou fora da mídia social durante todo o NFL temporada do ano passado, Kansas City venceu o Super Bowl.

Patrick teve que responder por seu irmão mais novo inúmeras vezes. É um pensamento comum que Jackson distrai o bicampeão.

Mesmo que Patrick ainda não tenha comentado sobre o incidente de Jackson em fevereiro, está claro que ele está cansado de ter que responder pelos erros de seu irmão.

A família Mahomes não apenas lidou com os problemas legais de Jackson desde que Patrick levou os Chiefs à vitória do SB. Eles também estão de luto pela morte de sua avó.