Jackson, Watson, Murray, Hurts, Prescott têm grandes contratos, mas eles merecem esse dinheiro? Falta de conquistas diga não

EUnflação em NFL os salários dos quarterbacks são imparáveis. Com o contrato de cinco anos de Lamar Jackson no valor de US$ 260 milhões, dos quais US$ 185 milhões são garantidos, o Baltimore Ravens QB se tornou, pelo menos por enquanto, o jogador mais bem pago da história da NFL.

Jackson se junta a um seleto grupo de QBs que assinaram contratos lucrativos que garantem seu futuro, apesar de não terem conquistado nada de destaque para suas equipes, além de suas estatísticas individuais. Lamar está no mesmo grupo de zagueiros que Kyler Murray do Arizona Cardinals, Deshaun Watson do Cleveland Brownse Jalen dói do Philadelphia Eaglesque até recentemente detinha o recorde de maior contrato da história.

Mas a verdadeira pergunta que milhares de fãs estão fazendo é: eles realmente merecem esses salários astronômicos? nomes como Joe Montana, John Elway, Dan Marino, Troy Aikman, Steve Young, Peyton Manning, Drew Breesou mesmo Tom Brady nunca ganhou essas quantias durante seu tempo na NFL.

Por que zagueiros talentosos que não ganharam nada por seus times recebem contratos de milhões de dólares? Essa é a pergunta na boca de milhares de fãs. Estes são, até o momento, os quarterbacks com os maiores contratos da liga:

Lamar Jackson Ravens: US$ 52 milhões

Ravens: US$ 52 milhões Jalen dói Águias: US$ 51 milhões

Águias: US$ 51 milhões Aaron Rodgers Packers: US$ 50,3 milhões

Packers: US$ 50,3 milhões Russel Wilson Broncos: US$ 48,5 milhões

Broncos: US$ 48,5 milhões Kyler Murray Cardinals: US$ 46,1 milhões

Cardinals: US$ 46,1 milhões Deshaun Watson Browns: US$ 46 milhões

Browns: US$ 46 milhões Patrick Mahomes Chiefs: US$ 45 milhões

Chiefs: US$ 45 milhões Josh Allen Contas: $ 43 milhões

Contas: $ 43 milhões Mateus Stafford Rams: US$ 40 milhões

Rams: US$ 40 milhões Dak PrescottCowboys: US$ 40 milhões

Você os conhecerá por suas conquistas

Dos 10 anteriores, há apenas 5 Super Bowls conquistados entre eles (dois por Mahomes e um por Wilson, Stafford e Rodgers). Os demais estão longe de chegar ao grande jogo. A única exceção é Hurts, que liderou o águias disputar o título contra Mahomes e a Kansas City Chiefs. Embora Hurts não tenha vencido, ele pelo menos chegou ao grande jogo.

E o resto? Suas conquistas e números não refletem a enorme quantidade de dinheiro que ganham. Vamos analisar os principais e seus números e conquistas:

Lamar Jackson

Desde sua temporada de MVP em 2019, quando teve 36 TDs contra apenas 6 INTs, ele está em declínio. De 2020 a 2022, ele não jogou uma única temporada completa e seus números caíram para 26-9, 16-13 e 17-7. Nos playoffs, ele tem um cartel de 1-3 com 3 TDs e 5 INTs.

Jalen dói

Em três anos, ele tem um recorde de 44 TDs e 19 INTs, e nos playoffs, ele tem um recorde de 2-2 com 4 TDs e 2 INTs. O fumble que ele cometeu no Super Bowl contra o Chiefs foi decisivo.

Kyler Murray

Os últimos dois anos foram repletos de lesões e, embora seu recorde de TD/INT não seja ruim (38/17), ele só chegou a um jogo do playoff, que perdeu com 0 TD/2 INTs. Ele realmente vale $ 46,1 milhões por ano?

Deshaun Watson

Em Houston, teve bons números, com 104 TD/36 INT em quatro anos. No ano passado, chegou aos Browns, onde disputou apenas 6 partidas, com 7 TD/5 INT. Ele jogou três jogos do playoff, com um recorde de 1-2 e 4 TD/1 INT. Nada notável o suficiente para justificar um contrato de US$ 46 milhões anuais.

Josh Allen

Parece que ele está perdendo algo para ganhar o grande jogo. Em 2022, era o favorito inicial à conquista do MVP, mas despencou. Em cinco anos com os Bills, ele tem 138 TD/60 INT, pouco mais de 2:1. Mas ele não pode vencer o grande jogo nos playoffs, onde tem um cartel de 4-4, apesar de seus 17 TD/4 INT. Allen tem a pressão de 2023 para levar os Bills ao Super Bowl, ou sua temporada será classificada como um fracasso.

Dak Prescott

O QB dos Cowboys vem de sua pior temporada em termos de interceptações, onde liderou a NFL com 15 e apenas 23 TDs. Mas o grande problema de Prescott está nos playoffs, onde tem cartel de 2-4 e não tem conseguido levar o Dallas além do Divisional. Ele tem 11 TD para 5 INT, mas em Dallas, é o Super Bowl ou o fracasso. Até o momento, ele não justificou o ganho de US$ 40 milhões por ano.

Para além dos números e dos jogadores que já venceram um ou mais Super Bowls, a realidade é que dentro do Top 10, há seis jogadores que não justificaram o salário que auferem, por não terem conseguido levar a sua equipa ao grande jogo. A maioria tem boas estatísticas individuais, mas seus recordes de playoff não são positivos. Então, por que pagar tanto dinheiro a eles? Só os donos sabem disso.