Jada Pinkett está procurando um novo lar para seu Red Table Talk, já que o Facebook Watch está fechando

Jada Pinkett Smithapresentador do talk show Red Table Talk, respondeu à notícia de que o Facebook Watch, a rede que exibe seu programa, está fechando. O show, que é produzido pela Westbrook Studios, ganhou um Daytime Emmy prêmio de talk show informativo de destaque em 2021. O talk show apresenta Jada, sua mãe Adrienne Banfield-Norrise sua filha Willow Smithdiscutindo tópicos como saúde mental, relacionamentos e raça.

Em um post no Instagram, Jada escreveu: “Estamos muito gratos por ter tido uma parceria tão bonita com Observação do Facebook e lamentamos ver toda a equipe se desfazer. Desejamos a todos boa sorte em suas novas jornadas. Nós da Red Table estamos conversando para encontrar um novo lar e nos vemos em breve”.

Jada já havia falado com Pedra rolando sobre suas ambições de expandir a marca Red Table Talk: “Ser capaz de sentar [as] três mulheres negras e ver a variedade de perspectivas é realmente interessante, porque eu sei que muitas pessoas gostam de colocar as mulheres negras em um grande e velho pote. Esse mito tem que ser dissolvido.”

Observação do Facebook também exibiu programas como Piece of Mind com Taraji apresentando Taraji P. Henson, Os Biebers em observação, Elizabeth Olsensérie dramática de Meus pêsames e Limetown com Jéssica Biel. No entanto, a rede está encerrando sua programação original, parando com novas temporadas de seus programas.

Ela lançará seu livro de memórias em breve

Apesar do revés, Jada tem outras notícias empolgantes no horizonte. Ela deve lançar um livro de memórias neste outono, que narra sua jornada de uma educação difícil em Baltimore ao estrelato ao lado de seu amigo íntimo. 2Pacapaixonando-se e casando-se com Will Smithe abraçar a maternidade.

O livro também explorará como Jada estava “em crise aos 40 anos” e “relata as escolhas excruciantes que ela foi forçada a fazer para redefinir sua vida em todos os sentidos”. No centro do livro estão “duas histórias de amor inesperadas, uma sendo o complicado casamento de Jada com Will Smith, a outra sendo ela mesma”.

Enquanto o destino de Red Table Talk é incerto, o livro de memórias de Jada promete ser uma poderosa exploração de sua vida e experiências.