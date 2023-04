Jadlog SEGUE RECRUTANDO pelo Brasil; Veja os cargos!

A Jadlog, uma das maiores empresas de logística e transportes de cargas expressas fracionadas do país, está em busca de profissionais para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, veja quais são as oportunidades mencionadas na lista abaixo:

Ajudante Geral – CDI – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Informações Gerenciais JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Atendimento Dedicado – Cabreúva – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (CDA) – São Paulo – SP -Temporário;

Auxiliar Administrativo – PCD – São Paulo – SP;

Conferente – Joinville – SC – Temporário;

Conferente – Manaus – AM – Temporário;

Jovem Aprendiz – Brasília – DF – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro – RJ – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Lauro de Freitas – BA – Aprendiz.

Mais sobre a Jadlog e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Jadlog, é interessante frisar que, ao todo, a empresa conta com 5.000 colaboradores que tem como objetivo fazer chegar até os clientes. São mais de 2.700 carros, caminhões e carretas que coletam e entregam as encomendas, pequenas ou grandes, com o melhor prazo, a melhor qualidade e total segurança, informando sobre cada etapa.

Além disso, está presente em todo o território nacional com mais de 500 franquias e no mercado internacional em mais de 150 países.

Por fim, o grande número de unidades faz com que a empresa ostente a posição de maior rede de franquias em número de unidades instaladas, no segmento de Negócios, Serviços e Conveniência da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A Jadlog possui frota aérea própria e utiliza toda a aviação comercial e cargueira do país.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!