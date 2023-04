Jaguariúna – SP: Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece Vagas de Emprego

As vagas de empregos estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento a critério do PAT

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna abre novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS

Auxiliar de contas a receber – com experiência

Auxiliar de cobrança interno – com experiência

Auxiliar de cozinha – com experiência

Auxiliar de estoque – com experiência

Tosador de animais domésticos – com curso e experiência

Tutor comercial – com experiência e MEI

Varredor de rua – com experiência em trabalho braçal e externo

Menor aprendiz – 15 a 17 anos / cursando médio

Motorista de caminhão – com experiência

Motorista de ônibus – com experiência

Operador de caixa – com ou sem experiência

Operador de loja (frios/padaria/depósito) – com ou sem experiência

Operador de máquinas – com experiência

Assistente administrativo /compras – com experiência

Assistente comercial – com experiência

Assistente de eletricista – com experiência

Assistente de manutenção de máquinas industriais – com experiência

Atendente comercial – com experiência

Caseiro – com experiência e referências

Cobrador de ônibus – com ou sem experiência

Coletor de lixo domiciliar – com ou sem experiência

Consultor de vendas – sem experiência

Cozinheiro – com experiência

Pedreiro – com experiência

Professor de educação infantil – com ou sem experiência – licenciatura em Pedagogia

Meio oficial caldeireiro – com experiência

Meio oficial eletromecânico – com experiência

Meio oficial montador maquinas industriais – com experiência

Operador de máquinas (injeção plástica) – com experiência

Rebobinador- com experiência

Recepcionista – com ou sem experiência

Serralheiro – com experiência

Auxiliar de produção – com experiência

Auxiliar de técnico de segurança – com experiência

Auxiliar financeiro – com experiência

Doméstica – com experiência e referências

Eletricista – com experiência

Eletricista jr – com experiência

Estagiário de arquitetura / engenharia civil – sem experiência

Técnico em segurança do trabalho – sem experiência

Técnico mecatrônica – com experiência

Torneiro mecânico – com experiência

Vendedor de máquina agrícola – com experiência

Vendedor externo – com experiência

Vendedor interno – com ou sem experiência

Estagiário de direito – sem experiência

Estagiário de ensino médio – sem experiência

Fiscal de piso -sem experiência

Garçom- com ou sem experiência

Impressor flexográfico – sem experiência

Inspetor de qualidade – com ou sem experiência

Jardineiro – com experiência

Laminador – com experiência

Auxiliar de logística / almoxarife – com experiência

Auxiliar de marceneiro – com ou sem experiência

Auxiliar de mecânico de auto – com experiência

Líder de limpeza convencional- com experiencia

Mecânico automotivo – com experiência

Soldador – com experiência

Soldador de oxiacetileno – com experiência

Auxiliar administrativo – com ou sem experiência

Auxiliar de limpeza – com ou sem experiência

Técnico de laboratório de farmácia de manipulação – com ou sem experiência

Ajudante operador de dobradeira – com ou sem experiência

Almoxarife – com experiência

Atendente de chamado de alarme – com experiência na área de segurança

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda.

Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial de jaguariuna e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

