Jake Cronenworth fecha contrato de US$ 80 milhões com os Padres para 2024-30

TO duas vezes All-Star infielder Jake Cronenworth e o San Diego Padres concordaram no sábado com um contrato de sete anos de $ 80 milhões, cobrindo 2024-30.

Cronenworth e os Padres chegaram a um acordo de um ano em janeiro por $ 4.225.000, e ele seria elegível para agência gratuita após a temporada de 2025.

Ele recebe um bônus de assinatura de $ 2 milhões, $ 7 milhões no próximo ano, $ 11 milhões em 2025 e $ 12 milhões em cada uma das quatro temporadas seguintes. Cronenworth recebe uma cláusula limitada de proibição de negociação, permitindo que ele liste oito times com os quais não pode negociar sem seu consentimento.

Cronenworth estava principalmente na segunda base nas últimas três temporadas, mas foi transferido para a primeira este ano depois que os Padres contrataram o shortstop Xander Bogaerts para um contrato de US$ 280 milhões por 11 anos e mudaram Ha-Seong Kim do shortstop para o segundo.

Cronenworth, 29, atingiu 0,239 com 30 duplas, 17 homers, 88 RBIs e 0,722 OPS no ano passado. Seu 3,4 WAR foi o quarto no Padres, atrás de Manny Machado (6,2), Kim (4,8) e Juan Soto (4,7).

Ele terminou empatado em segundo lugar na votação de Novato do Ano da NL em 2020 e tem uma média de carreira de 0,256 com 42 home runs e 179 RBIs em 364 jogos.