Jake Paul revela cronograma esperado para estreia no PFL MMA

Jake Paul tem experiência em boxe e luta livre, mas reforçar as outras partes de seu jogo de esportes de combate adiará sua estreia no MMA até o final de seu ano, no mínimo.

Paul detalhou seus planos de lutar no cage durante a transmissão do PFL 2 na sexta-feira, três meses depois de assinar a promoção baseada em torneio como parceiro e futuro lutador.

Questionado pelo locutor da PFL, Sean O’Connell, sobre sua estreia no MMA, Paul disse: “parece final de 2023, sabe, talvez início de 2024”.

“Mas estou muito animado, só de assistir as lutas de hoje à noite já me deixa empolgado”, acrescentou Paul, que se juntou à transmissão via feed de vídeo. “Tenho treinado um pouco de jiu-jítsu e voltado às raízes do wrestling; Eu cresci lutando em Ohio, Divisão I, tenho esse histórico. Então, eu realmente só tenho que me concentrar em aprender os chutes.

“Então, eu preciso de mais ou menos um ano e então estarei pronto e estou animado para fazer isso com o PFL. E espero que possamos fechar um grande nome, porque quero me desafiar. As pessoas pensam que sou louco, o que sou, mas gosto de fazer as coisas de maneira diferente. E desde o começo dessa coisa toda de boxe de influenciadores, eu sempre disse que queria fazer MMA. Então, para mim, estou animado para fazer isso e fazer isso no PFL.”

A notícia da mudança de Paul para o MMA chegou enquanto ele se preparava para sua sétima luta de boxe profissional, um encontro com o rival Tommy Fury que havia sido adiado duas vezes. Paul perdeu para Fury por decisão dividida depois de ser derrotado por Fury em oito rodadas.

Paul supostamente manteve o direito de revanche imediatamente com Fury e, após sua derrota, antecipou outra tentativa com o meio-irmão do campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury. Mas ele disse a O’Connell que estava considerando várias opções para seu retorno aos ringues.

“Estou revisitando a prancheta, voltando ao básico, mudando algumas coisas com minha equipe, e estamos avaliando quem é que vou lutar a seguir”, disse Paul. “Existem alguns nomes realmente grandes por aí. Estamos conversando com várias equipes diferentes, tentando fazer outra luta massiva. Portanto, fique atento e espero que você ouça um anúncio meu em breve.”

Paul é a mais recente aquisição de alto nível do PFL e o primeiro lutador a ter uma participação acionária na organização. No evento de sexta-feira, Biaggio Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, conquistou sua terceira vitória amadora com uma goleada no primeiro round para abrir o card principal. Em 2020, a campeã feminina de boxe Claressa Shields assinou com a promoção e dividiu duas lutas fora do torneio antes de voltar ao círculo quadrado.

Após assinar com o PFL, Paul desafiou o astro do UFC e atual agente livre Nate Diaz para uma luta. Mas o irmão Diaz mais novo parecia perder o interesse com a derrota para Fury.

Confira a entrevista completa de Paulo abaixo.