Jake Paul sugere que KSI sirva como reserva para luta de boxe com Nate Diaz, Diaz responde

Nate Diaz vs. Jake Paul pode estar em apuros.

No fim de semana, Diaz ganhou as manchetes por supostamente sufocar o sósia de Logan Paul, Rodney Petersen, em uma briga na Bourbon Street que se tornou viral. As coisas pioraram para Diaz na segunda-feira, quando a polícia de Nova Orleans emitiu um mandado de prisão para o nativo de Stockton pela acusação de agressão de segundo grau, um crime punível com até oito anos de prisão, multa de US $ 2.000 ou ambos.

Diaz está programado para enfrentar Paul em uma luta de boxe em agosto, mas seus novos problemas legais podem atrapalhar, então Paul e seu rival de boxe influenciador KSI não perderam tempo em marcar uma luta entre eles, caso Diaz não pudesse. competir em agosto.

Ótimo. Aceito você como o oponente reserva. A luta é de 185. Não há cláusulas de reidratação. Fique em forma e ligaremos para você, se necessário. Obrigado amigo por ser tão humilde e comprometido. https://t.co/Mz5TD5R9FV —Jake Paul (@jakepaul) 24 de abril de 2023

“Bem, se isso significa que Jake não terá um oponente em agosto… Então, ficarei feliz em substituí-lo depois de nocautear Joe Fournier em maio.” KSI twittou.

“Ótimo. Aceito você como adversário reserva”, respondeu Paul. “A luta é de 185. Não há cláusulas de reidratação. Fique em forma e ligaremos para você, se necessário. Obrigado amigo por ser tão humilde e comprometido.”

Paul e KSI são os dois nomes mais proeminentes no boxe de influenciadores e pareciam estar em rota de colisão para o final deste ano, após suas lutas com Diaz e Fournier, respectivamente. E enquanto Diaz ainda não comentou sobre o incidente de Nova Orleans ou o mandado de prisão, o homem de 38 anos respondeu à barganha pública de Paul e KSI, sugerindo que eles simplesmente seguissem em frente.

“Lol, por que você não fica assustado, apenas lute um contra o outro em agosto? Eu vou lutar com alguém que realmente pode lutar”

É provável que tudo isso acabe como nada mais do que uma postura pública, já que Diaz e Paul se atacam há algum tempo e uma luta entre os dois continua sendo uma das maiores lutas nos esportes de combate. Por enquanto, a luta segue marcada para o dia 5 de agosto, no American Airlines Center, em Dallas, em co-promoção entre Diaz’s Real Fight Inc. e Paul’s Most Valuable Promotions.