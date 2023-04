Jalen Brunson lidera Knicks após Cavaliers para assumir a liderança da série no MSG

Tele New York Knicks (5) esmagou o Cleveland Cavaliers (4) Sexta-feira no Madison Square Garden para recuperar a série do primeiro turno e se aproximar da próxima fase do Eliminatórias da NBA de 2023.

Guarda dos Knicks Jalen Brunson marcou 21 pontos, o recorde da equipe, em um confronto defensivo que viu o New York marcar quase o dobro de pontos do Cleveland no segundo quarto e liderar por até 30 pontos.

A estrela do Cavaliers, Donovan Mitchell, tem grandes esperanças para seu novo time: no papel, parecemos assustadores

Brunson, 26 anos, acrescentou seis assistências, quatro rebotes e dois roubos de bola. Ele arremessou 10 de 18 do campo, mas errou todas as quatro tentativas além do arco.

RJ Barrett, por sua vez, saiu de sua queda no arremesso acertando três dos seis arremessos de fundo para terminar a noite com 19 pontos. O atacante do Knicks marcou apenas duas de suas últimas 20 tentativas de fora.

Barrett, 22, também ajudou a segurar Donovan Mitchell a 22 pontos. Sua defesa de perímetro será fundamental para avançar se Nova York quiser passar por Cleveland.

Darius Garland luta por Cavaliers x Knicks

Darius Garland mais uma vez lutou para arremessar, acertando 4 de 21 do chão no caminho para apenas 10 pontos.

Garland, 23, liderou o Cleveland na pontuação com 32 pontos na quarta-feira. O Conferência Leste duelo continua a pender a favor dos Knicks, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos contra o Cavs, incluindo a temporada regular.

Josh Hart somou 13 pontos para o Knicks, que se tornou o primeiro time a permitir menos de 80 pontos, durante a temporada regular ou playoffs, este ano.

Júlio Randle vai tentar se recuperar de sua noite de 11 pontos, acertando 3 de 15 no chão e 2 de 10 nos três. O sorteio do jogo 4 está agendado para domingo às 10:00 PT do MSG.