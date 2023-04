Jalen Hurts Agent: Quem é a mulher por trás do contrato de um milhão de dólares

Jalen dói tem um novo contrato. Nesta segunda-feira, o quarterback fechou um contrato de cinco anos e US$ 255 milhões com o Philadelphia Eagles, informou Tom Pelissero, da NFL Network. A média anual de $ 51 milhões é a mais alta paga a um jogador na história da liga, mas quem está por trás do contrato? Conheça Nicole Lynn, a agente do jogador.

Nicole Lynn estudou direito na Universidade de Oklahoma, enquanto na escola estagiava na NFL Players Association (NFLPA), anos depois formou sua própria agência para representar os jogadores.

Uma equipe formada inteiramente por mulheres, algo inédito em um esporte dominado ‘historicamente por homens’. Esta foi a tentativa de Lynn de fazer um nome para si mesma no NFL negócio do jogador e torne-se agente de um dos zagueiros mais importantes do momento: Jalen dói de Filadélfia.

Lynn recrutou um grupo de mulheres para formar sua agência: Rachel Everett responsável pelas relações públicas; Chantal Romain e Shakeemah Simmons-Inverno nas comunicações; e Jenna Malphrus como gerente. Juntos levaram um Hurts em que ninguém apostava no Draft 2020 ao topo.

Lynn enviado jalen uma mensagem direta no Instagram perguntando se ele já tinha um agente, porque ela adoraria representá-lo em seu caminho para a NFL. Depois de uma conversa, ele concordou e o resto é história.

Contrato multimilionário de Jalen Hurts.

O anúncio não incluiu questões financeiras, mas vários relatórios locais apontam para uma quantidade garantida de US$ 179,304 milhões, o segundo maior na história da liga – está atrás dos $ 230 de Deshaun Watson e seu recente contrato com o Cleveland Browns. A gigantesca renovação também é uma ótima notícia para quarterbacks em busca de novos contratos, como Lamar Jackson, Joe Burrow, e Justin Herebert.

Além disso, haverá até um extra $ 15 milhões em bônus. No geral, o valor total do contrato pode chegar a $ 274 milhões, ainda levando em consideração os $ 4,3 milhões que já iriam para ele no último ano de seu contrato de estreante nesta temporada.

Hurts é o resultado de uma escolha de segunda rodada no Draft de 2020, o 53º geral. O quarterback está saindo de sua melhor temporada de sua carreira, registrando não apenas 3.701 jardas aéreas, 760 jardas corridas, 22 touchdowns, apenas seis interceptações e um passer rating de 66,5%, mas também desempenhando um papel central na campanha que levou o Philadelphia a Super Bowl LVII.