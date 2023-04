Jalen Ramsey bate palmas para a conversa de lixo de Antonio Brown enquanto sua rivalidade continua

EUum episódio recente do Jogo no valor de um milhão de dólares podcast, Antonio Brown foi questionado sobre quem foi o melhor cornerback que ele já enfrentou.

Marrom respondeu que “nunca o havia encontrado ainda”, mas mencionou Jalen Ramseycomo aquele que falou mais lixo com ele.

Ramseyque atualmente joga pelo Miami Dolphinsfoi rápido em responder aos comentários de Brown com uma série de tweets.

Ele postou fotos e vídeos dele interceptando um passe destinado a Marrom e afirmou que havia vencido mais confrontos do que perdido. Ramsey também apontou que Marrom não registrou outra captura dele após a que ele mencionou.

Jalen Ramsey rebate o palavrão de Antonio Brown

Apesar de reconhecer talento de Brown e classificando-o como um dos cinco melhores wide receivers de todos os temposRamsey deixou claro que não deixaria a conversa fiada passar: “& isso não é nenhum desrespeito porque ele também 5 o tempo todo, mas merda nunca é doce, então vamos endireitar a soma.”

Enquanto Brown está atualmente aposentado e dono de um time de futebol americano, Ramsey está se preparando para o próximo temporada da NFL com o golfinhos. Ele foi negociado para Miami no mês passado e expressou entusiasmo com seu novo time.

Ramsey se junta a uma defesa que já inclui o cornerback do Pro Bowl Xavien Howard e linebacker Bradley Chubb. Junto com o zagueiro Tua Tagovailoa e receptores largos Colina Tyreek e Jaylen Waddleo golfinhos poderia fazer um esforço sério para o Super Bowl.