Jamahal Hill e os meio-pesados ​​do UFC se alinham para dar as boas-vindas a Alex Pereira na divisão

Opções não faltam para Alex Pereira para sua primeira luta no UFC entre os meio-pesados.

Com “Poatan” anunciando que está pronto para passar de 185 libras para 205 libras, vários nomes famosos deixaram claro que o receberiam com prazer em sua nova divisão, incluindo o campeão do UFC Jamahal Hill.

Hill postou um pequeno videoclipe no Instagram direcionado a Pereira, junto com uma legenda que dizia: “Bem-vindo, mal posso esperar para vê-lo”.

Veja o post de Hill aqui:

Pereira deu a seguinte resposta para Hill nos comentários da postagem:

Eu estou chegando e vou chutar sua porta

Tecnicamente, Hill e Pereira já dividiram o octógono antes. Quando Hill derrotou Glover Teixeira para ganhar o título vago dos meio-pesados ​​em janeiro passado no UFC 283 no Rio de Janeiro, Pereira estava no córner de Teixeira e na gaiola depois que Hill tinha ouro na cintura.

Caso o UFC desista de dar a Pereira uma chance imediata pelo cinturão, ele poderia ter um encontro com um ex-campeão dos meio-pesados.

Antes do anúncio de Pereira, Jan Blachowicz disse ao repórter Petesy Carroll que está aberto para enfrentar o contundente brasileiro (embora sua primeira escolha seja enfrentar Hill pelo título do UFC).

“Eu não penso em [Pereira] agora, mas eu acho, sim, por que não? Blachowicz disse quando questionado sobre o possível confronto. “Gosto de desafios, ele é um desafio muito grande. Essa luta também vai ser muito grande, muito grande, então por que não? Mas veremos qual será seu próximo passo.”

Mais um nome a se voluntariar para ser o primeiro teste meio-pesado de Pereira no UFC é o ex-desafiante ao título, Volkan Oezdemir. “No Time” simplesmente marcou Pereira em uma postagem junto com uma imagem dele e do emoji de olhos, junto com a hashtag “#welcometo205”.