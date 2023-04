Jamal Murray tem 40 pontos, Nuggets venceu Timberwolves por 2-0

Jamal Murray marcou 40 pontos e Michael Porter Jr. fez 13 de seus 16 no quarto período, impulsionando o Denver Nuggets na Os Timberwolves de Minnesota122-113 na noite de quarta-feira para uma vantagem de 2-0 na série de playoffs da NBA.

Murray nunca havia produzido nem mesmo um jogo de playoff de 30 pontos na Ball Arena – suas duas atuações de 50 pontos na pós-temporada aconteceram na NBA bolha na Flórida em 2020.

“É legal,” Murray disse. “É bom ter uma multidão. Eles me animam. Isso nos anima e nos dá muita vida, mesmo quando não estamos jogando o nosso melhor.”

Murray recebeu um abraço do técnico Michael Malone ao sair com 11 segundos restantes para uma ovação entusiasmada.

“Eu estava exausto”, disse Murray.

Nikola Jokic somou 27 pontos, nove assistências e nove rebotes para o Nuggets, que perdeu uma vantagem inicial de 21 pontos e perdia por 89-87 no quarto período.

Anthony Edwards fez 41 pontos para o Lobosque acertou 81% no terceiro quarto para apagar um déficit de 64-59 no intervalo.

O Minnesota acertou apenas 39% no primeiro tempo, apenas um pouco melhor do que na derrota de 29 pontos na abertura da série no domingo à noite.

“Sabíamos que em algum momento veríamos os Timberwolves agressivos e atacantes”, disse Malone. “Naquele terceiro quarto, vimos isso e eles jogaram muito bem e não defendemos no terceiro quarto, mas fiquei orgulhoso de como respondemos no quarto período.”

A série muda para Minneapolis para o jogo 3 na noite de sexta-feira

O pepitas se recuperou durante um emocionante quarto período que começou com Porter marcando oito pontos consecutivos – em uma jogada de quatro pontos, uma bandeja reversa e dois lances livres – mas o Nuggets não conseguiu abalar os energizados Wolves, que se recuperaram e avançaram por 99-98 em um jumper de Edwards.

Porteiro respondeu com uma cesta de 3 pontos que restaurou a liderança do Denver para sempre.

Rudy Gobert marcou 19 pontos, mas foi apitado por uma falta técnica enquanto defendia sua quinta falta, um empurrão nas costas de Jokic. Foi o companheiro de equipe Kyle Anderson – a quem Gobert deu um soco no último jogo da temporada regular dos Timberwolves – que acalmou Gobert.

Murray liderou o contra-ataque para a grande corrida do Minnesota no terceiro quarto, algo que ele não conseguiu fazer nas duas últimas pós-temporadas enquanto se recuperava de uma lesão no ACL esquerdo.

“Foi difícil”, disse Murray, “só ficar sentado assistindo.”

E apenas sonhando com noites como esta.

AR RARIFICADO

Esta é a primeira vez que o Nuggets conquistou uma vantagem de 2 a 0 em uma série sob o comando de Malone.

“O que temos que fazer é não ficar satisfeitos”, disse Malone. “Se você vai ser um grande time, você tem que ser egoísta. Seja egoísta… cara. Vamos subir e pegar o jogo 3. Não vamos ser complacentes.

“Essa foi a minha maior preocupação esta noite e será uma preocupação ainda maior no jogo 3. Sabemos que vai ser um ambiente louco lá. Seus fãs têm pedido pelo Denver. Bem, aqui vamos nós.”

TIP-INS

Timberwolves: Karl-Anthony Towns marcou 10 pontos em 3 de 12 arremessos. Na série, ele marcou 21 pontos em 8 de 27 arremessos. Edwards acertou 6 de 10 cestas de 3 pontos, o mesmo que Murray.

Nuggets: Denver superou o Minnesota por 19 a 3 em contra-ataques no primeiro tempo, mas terminou com apenas 19 a 16 de vantagem. … Murray marcou 14 pontos rápidos quando o Nuggets acertou 10 de seus primeiros 15 arremessos no primeiro quarto.