Jamef Transportes abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

A Jamef Transportes é uma companhia especializada no serviço de transporte de cargas fracionadas no país. No mercado há cerca de 60 anos, a empresa tem forte presença nacional por meio de 32 unidades operacionais. Há pouco tempo, novos cargos profissionais foram disponibilizados nos canais de recrutamento da corporação. Confira, a seguir.

Jamef Transportes divulga novos empregos no país

A Jamef Transportes está há quase 60 anos no mercado de transportes do Brasil. Presente em todo o território nacional, a corporação atua por meio de 32 unidades operacionais, contando com mais de 3,7 mil empregados.

Para dar o devido suporte aos clientes que desejam contratar os serviços da transportadora, a Jamef oferece um site com todas as informações necessárias, inclusive os itens que não são transportados pela empresa.

Há pouco tempo, novos cargos foram anunciados através do canal de empregos da companhia. Confira.

Supervisor de Operações – São João de Meriti / RJ;







Conferente – Contagem / MG;







Assistente de CCO – São Paulo / SP;







Motorista Carreteiro – Barueri / SP;







Especialista de Remuneração – São Paulo / SP;







Ajudante de Carga – Porto Alegre / RS;







Jovem Aprendiz – Maringá / PR;







Enfermeiro do Trabalho – São Paulo / SP;







Porteiro – Maringá / PR;







Técnico de Seg. do Trabalho – Contagem / MG;







Coordenador Jurídico – São Paulo / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Jamef Transportes anuncia novas oportunidades profissionais por meio de seus canais de empregos, disponíveis online.

Para se candidatar a uma das vagas colocadas na lista acima, basta acessar o site 123empregos e efetuar o envio do currículo.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.