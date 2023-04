James Corden fala de uma ‘América dividida’ em adeus ao ‘Late Late Show’

James Corden usou parte de seu discurso de despedida no episódio final de quinta-feira de CBS‘” O Show da Tarde” para abordar a profunda divisão na América sobre questões importantes, incluindo política e ideologia.

“Começamos este show com Obamaentão Trunfo e uma pandemia global. Eu assisti América muda muito. Eu vi as divisões crescerem e senti uma sensação de negatividade transbordar”, disse o apresentador. Ele implorou ao público para “lembrar o que a América significa para o resto do mundo. Toda a minha vida sempre foi um lugar de otimismo. … Sim, tem falhas, mas mostre-me um lugar que não tenha. Mostre-me uma pessoa que não.

“Só porque alguém discorda de você, isso não os torna maus ou maus. Somos todos mais iguais do que diferentes. Há tantas pessoas que estão tentando atiçar essas diferenças e temos que tentar o melhor que pudermos para procure a luz, procure a alegria. Se você fizer isso, está lá fora. Esse show sempre foi sobre isso “, disse ele.

Corden anunciou há um ano que encerraria seu programa noturno após oito temporadas, citando o desejo de retornar à sua terra natal. Reino Unido estar mais perto da família e dos entes queridos. Seus pais estavam sentados na platéia para a gravação final, e suas irmãs, ele brincou, também estavam na cidade – mas em um bar.

Um final para recordar

Também quinta-feira, a CBS exibiu um especial no horário nobre chamado “O Último Último Late Late Show Especial” apresentando segmentos gravados com Tom Cruise (onde fizeram acrobacias e cantaram um dueto de “Can You Feel the Love Tonight” de “O Rei Leão”) e Adeleonde gravaram uma final Carpool Karaokê segmento.

Corden lembrou a cantora que ela tem um Emmy, Grammy e Oscar e se perguntou se ela alguma vez perseguiria ativamente um Prêmio Tony. “Você tem o EGO”, disse ele.

“Eu realmente não acho que isso vá acontecer. Eu nunca escreveria um musical ou algo assim porque eu (palavrão) odeio musicais”, disse Adele às gargalhadas. “Também acho que o EGO combina mais comigo.”

Estilos de Harry e Will Ferrell foram os últimos convidados de Corden. Styles tem sido um visitante frequente do programa e até foi apresentador convidado duas vezes. Ele está jogando há várias partes gravadas com Corden, incluindo a vez em que o apresentador dirigiu um videoclipe para a música “Daylight” de Styles por apenas US $ 300 e quando o músico participou de um segmento de mais de 11 minutos apresentando um Reino Unido vs. Jogo de queimada nos EUA onde Corden, Styles, ator de “Game of Thrones” James Bradley e Benedict Cumberbatch enfrentou jogadores, incluindo Michelle Obama, Mila Kunis, Kate Hudson, Lena Waithee Melissa McCarthy.

“Como amigo, estou incrivelmente orgulhoso de você”, disse Styles a Corden. “Em uma nota pessoal, você sempre foi um espaço seguro para mim como um amigo.” Ele acrescentou que estava ‘”egoisticamente muito animado por você estar voltando para casa”. Styles, Corden e Ferrell então se abraçaram em grupo.

Colegas se despedem

Houve também despedidas dos outros anfitriões noturnos. Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert e David Letterman todos apareceram em um segmento pré-gravado com Corden. Eles brincaram que, como Corden estava encerrando seu show, cada um poderia reclamar de um de seus segmentos.

Todos eles escolheram o Carpool Karaoke, fazendo referência ao esboço mais popular de Corden, onde ele dirige por aí. Os anjos com celebridades e cantar canções. Paul McCartney, Justin Bieber, Mariah Carey, Stevie Wonder e Chris Martin são alguns de seus passageiros do Carpool Karaoke. O segmento foi um sucesso tão grande que se transformou em sua própria série para Maçã. Corden só apareceu no episódio de estreia com Will Smith no carro.

Corden fechou a noite tocando piano e cantando uma música com a equipe e a equipe reunida no palco. “Parte de mim acha que devo ficar aqui para sempre, mas no fundo do meu coração eu simplesmente sei”, cantou Corden. “Sem mais shows para mostrar, é hora de eu ir, é hora. Obrigado por assistir, esse é o nosso show.”