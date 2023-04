James Harden envolvido em discussão do lado de fora do hotel em Las Vegas

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

James Harden não usou exatamente pelo menos um de seus dias de folga entre as séries de playoffs da NBA para relaxar… Esportes TMZ soube que a estrela do 76ers estava envolvida em uma disputa com um homem do lado de fora de um hotel e cassino de Las Vegas no início desta semana.

De acordo com o vídeo que obtivemos, Harden estava na entrada do Flamingo on the Strip por volta de 1h25 da segunda-feira – apenas dois dias depois que a Filadélfia venceu sua série de playoffs na rodada de abertura sobre o Nets no Brooklyn – quando ele entrou em um argumento.

A filmagem mostra o armador do Sixers gritou com o homem… antes de bater no peito do cara e dar um tapa em seu rosto.

Nossas fontes nos dizem que o homem no vídeo é um membro da equipe de Harden… e depois da troca, os dois passaram a noite como se nada tivesse acontecido.

Não está claro o que deu início ao confronto – mas testemunhas nos disseram uma vez que Harden notou que as pessoas estavam observando por perto … o jogador de basquete e o homem com quem ele estava brigando entraram no prédio juntos.

Um Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. o porta-voz nos disse que os policiais não foram chamados ao local … dizendo na quarta-feira: “Não tivemos nenhum incidente envolvendo James Harden relatado ao LVMPD.”