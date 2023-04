Jamie Foxx se recuperando de complicação médica, diz filha Corinne

Actor Jamie Foxxfilha mais velha, Corinne, postou recentemente uma declaração nas redes sociais revelando que seu pai havia passado por uma “complicação médica”, mas agora está se recuperando. A mensagem compartilhada era da família Foxx e agradeceu a todos por suas orações e pediu privacidade durante esse período.

A postagem dizia: “Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando.”

Embora a natureza exata da emergência médica não tenha sido divulgada, fontes com “conhecimento direto” disseram ao TMZ que Foxx foi levado ao hospital na manhã de terça-feira e sua condição era “grave o suficiente” para que membros de sua família viajassem para a cidade. “Ele está se comunicando agora, e isso é uma boa notícia”, observou uma fonte.

Foxx supostamente sofreu um colapso em um set de filmagem

Jamie Foxx é pai de duas filhas, Corinne29, e Anelese Bispo See More14. O recente susto com a saúde de Foxx ocorre apenas algumas semanas após o “Django Livre” estrela voltou ao set de seu filme, “De volta em ação”, em meio a relatos de que ele sofreu um “colapso”.

De acordo com relatórios de O solFoxx supostamente fez uma “birra” e demitiu um produtor executivo, dois diretores e seu motorista no Seth Gordon-filme dirigido. Além disso, um relatório separado afirmou que Foxx foi alvo de um golpe de $ 40.000, que interrompeu a produção do filme de “pesadelo” quando uma investigação foi aberta.

Apesar dos relatos recentes de drama no set, Foxx tem feito progressos no filme, com ele e co-estrela Cameron Diaz recentemente filmando cenas no campo inglês coberto de neve.

Quanto a FoxxO recente susto de saúde de, ainda não está claro qual foi a complicação ou como isso pode afetar seu trabalho em “Back in Action”. Um representante de Jamie Foxx ainda não comentou o assunto. Os fãs do ator estão, sem dúvida, aliviados ao saber que ele está se recuperando e enviam seus desejos e pensamentos à família Foxx.