Jason Day revela o motivo real e mais terrível da saída de Tiger Woods

Agosta de jogadores de golfe Tiger Woods foi forçado a desistir do Masters no domingo, acabando com suas esperanças de ganhar outra jaqueta verde, que acabou indo para a Espanha Jon Rahm.

Depois de mancar pelo percurso, como resultado de sua perna reconstruída após um acidente de carro em 2021, não foi uma grande surpresa vê-lo encerrar o evento um pouco mais cedo.

Outra desistência de Tiger Woods no PGA Championship

Esta não é a primeira vez que ele teve que se retirar de um evento de golfe recentemente devido a problemas físicos.

Em 2022, ele se retirou do PGA Championship por um motivo aparentemente desconhecido até agora.

A verdadeira razão por trás de sua retirada parece extremamente dolorosa e também muito lamentável, e foi revelada pelo jogador de golfe australiano Jason Day no final do torneio em Augusta.

“Eu estava conversando com ele no final do ano passado, e então ele estava dizendo que a razão pela qual ele saiu do PGA foi que um parafuso atravessou a pele no sábado ou o que quer que tenha sido.” Dia disse.

“Não sei o quão ruim é desta vez … é uma pena que ele não esteja aqui jogando.”

A angústia foi repetida no Masters em 2023 e Dia falou sobre como bosques estava lutando para se mover pela quadra.

“Parecia que ele estava trabalhando muito duro ontem”, Dia disse.

“Foi obviamente difícil de assistir porque ele teve que voltar e jogar durante toda a manhã de ontem, e então ele teve que fazer uma pequena pausa e voltar e jogar novamente.”