Javier Hernandez e Riqui Puig encerram a terrível sequência de derrotas do Galaxy com belos gols

Javier “Chicharito” Hernndez fez sua estreia como artilheiro na temporada 2023 da MLS, quando ajudou na vitória do Los Angeles Galaxy por 2 a 0 sobre o Austin FC. Depois de passar a maior parte da atual campanha fora de campo devido a lesão, o atacante quer reencontrar o ritmo e ser o artilheiro do Los Angeles Galaxy, e hoje marcou seu primeiro gol no ano.

Este foi apenas seu terceiro jogo na atual temporada da MLS, hoje entrou como reserva aos 91 minutos e foi aplaudido de pé pela torcida que sente falta dos gols do atacante, um dos melhores jogadores do clube e que aos poucos vai retomando o ritmo. Este sábado no Parque Desportivo Dignity Health foi um dos melhores naquela que foi a primeira vitória da campanha para o Galaxy.

Chicharito moveu-se e procurou a oportunidade que lhe permitisse colocar o Galaxy no marcador

Joveljic deu o primeiro aviso com um chute de pé esquerdo, mas sem sucesso. Na parte final da primeira parte, foram Gaston Brugman e Tyler Boyd que tiveram a oportunidade, mas não tiveram sucesso e foram para o intervalo.

Chicharito abriu o placar no segundo tempo

Foi no segundo tempo que apareceu Chicharito, que recebeu dentro da área e ficou sozinho para chutar de pé direito para o canto para o 1 a 0. O atacante mexicano quer voltar à Seleção Mexicana e a melhor forma de fazer isso pode ser com resultados. Neste sábado, ele marcou seu primeiro gol e provavelmente vai tentar manter a sequência ininterrupta.

O gol foi importante, pois colocou o Galaxy em uma mentalidade diferente agora que eles venceram o primeiro jogo, as coisas vão se acalmar e talvez eles possam encontrar seu ritmo de volta.

Riqui Puig marcou o gol da vitória levando o time a Los Angeles para marcar três gols pela primeira vez no torneio.