JDREL Procurando Profissionais nas Duas Regiões

A JDREL, empresa que oferece sistemas tecnológicos de contabilidade para profissionais que buscam trabalhar com ainda mais eficiência, está com algumas oportunidades de emprego em aberto no país. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, conheça quais são as oportunidades vagas:

Pré-vendedor – Cuiabá – MT – Efetivo;

Pré-vendedor Contábil – Vitória – ES – Efetivo;

Técnico de Suporte Contábil/Escrita Fiscal Júnior – Cuiabá – MT – Efetivo;

Técnico de Suporte Departamento Pessoal/Folha de Pagamento Júnior – Cuiabá – MT – Efetivo;

Técnico Implantação Contábil – Júnior – Cuiabá – MT – Efetivo;

Técnico Implantação Contábil – Cuiabá – MT – Efetivo;

Vendedor (a) – Cuiabá – MT – Efetivo;

Vendedor II – Cuiabá – MT – Efetivo;

Vendedor (a) – Vitória – ES – Efetivo;

Banco de talentos – PCD – Cuiabá – MT.

Mais sobre a JDREL e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a JDREL, é interessante frisar que, com origem no Mato Grosso, a JDREL acumula 20 anos de experiência e sucesso. Através da revenda exclusiva das soluções da Thomson Reuters, se tornou uma referência nacional no mercado contábil capazes de tornar o dia-a-dia de contadores ainda mais produtivo, ágil e inteligente.

Por fim, é importante deixar claro que, em resumo, a JDREL conta com a solução jurídica para auxiliar escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, oferecendo informações acessíveis e esclarecedoras. Isto é, a principal missão é facilitar a vida das pessoas e organizações a realizarem seus propósitos.

