Jeff Hardy ressurge após resolver caso de DUI e posa com fã de luta livre

Jeff Hardy manteve um perfil discreto desde a resolução de seu caso de DUI no final de fevereiro – mas agora a estrela suspensa da AEW finalmente ressurgiu após seus problemas legais mais recentes, conversando com um fã de luta livre e até posando para uma foto.

Um fã postou uma foto dele e Hardy em Oak Island, NC, … com o rubrica“Conheci @JEFFHARDYBRAND durante as férias hoje. Não poderia ter sido mais generoso e simpático. Ele acabou de fazer uma cirurgia no olho, fique bom logo!”