Jenna Bush Hager, ex-primeira filha, compartilha uma dolorosa história de separação por causa da vergonha do maiô

Ddurante uma transmissão recente do programa “Today”, Jenna Bush Hager, a ex-primeira filha, falou sobre uma experiência dolorosa que teve durante a juventude. Hager revelou que seu namorado da sétima série terminou com ela depois de vê-la em um maiô. Ela compartilhou sua história como um exemplo de como a vergonha do corpo pode impactar as pessoas a longo prazo.

“Sinto que, às vezes, quando me sinto ótimo – tenho três filhos, três cesarianas, sinto-me realmente no meu corpo e penso nisso como uma coisa linda – vou caminhar em uma piscina e ter um momento, ” disse Bush Hager.

A dolorosa experiência que ela teve quando adolescente a inspirou a criar seus próprios filhos para serem seres humanos “amorosos”. Ela acredita que modelar bondade é a chave para criar filhos gentis.

“Tudo o que queremos é crianças amorosas. Não precisamos do garoto estrela, disso, daquilo. Queremos crianças que sejam gentis”, disse ela.

As observações de Bush Hager ocorreram durante uma discussão com o co-apresentador Hoda Kotb, durante a qual eles falaram sobre Ariana Grandea resposta recente de aos comentários sobre seu corpo.

Bush fala em meio ao vídeo viral de Ariana Grande

Grande postou um agora viral TikTok vídeo na terça-feira em que ela criticou os trolls da internet que afirmaram que ela é “muito magra” e não saudável. Ela explicou que o corpo que as pessoas estavam comparando com seu corpo atual era a versão menos saudável de seu corpo. Ela tomava antidepressivos, bebia e comia mal naquela época.

A maneira como as pessoas comentam sobre o corpo dos outros pode ter um sério impacto na saúde mental, e é importante lembrar que todos estão lidando com suas próprias lutas pessoais. Como observou Bush Hager, é crucial modelar bondade e amor para criar filhos gentis e amorosos.