Jennifer Lopez, Zendaya e outros looks deslumbrantes exibidos no Met Gala

A aproxima-se a nova edição do Met Gala e a passadeira vermelha do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque prepara-se para receber as celebridades mais deslumbrantes. Além disso, as redes sociais estão prontas e atentas aos memes que têm sido criados por algumas celebridades com seus looks arriscados.

Algumas horas antes de todas as celebridades começarem a desfilar, damos uma olhada nos vestidos que mais chamaram a atenção nas edições anteriores, desde que o Met Gala foi realizado pela primeira vez em 1948.

Por exemplo, Zendaya surpreendeu a todos com seu look em 2015. Em seu espetacular Fausto Puglis vestido, ela não passou despercebida nos degraus com uma saia vermelha voando alto com um tema de inspiração chinesa.

Jennifer Lopez é uma das presenças habituais nesta festa, mas o seu look de 2010, num vestido princesa com ombros nus e decote em coração, é bem lembrado.

Outras celebridades que marcaram o evento foram Cara Delevingne, em 2019, com um colorido vestido Dior ao qual também acrescentou uma bengala nas cores do arco-íris. Também tinha Rihannaroupa de 2007 que era um vestido branco de campo georges.

Outros atores como Penélope Cruz, Anne Hathaway e Gwyneth Paltrow também foram vistos no Met Gala ao longo dos anos.