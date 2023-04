Jeremy Renner aparece no ‘Jimmy Kimmel Live’ e diz que tem ‘sorte’ de estar vivo

Jeremy Renner diz que foi pura sorte ele ter saído vivo de seu agora famoso acidente com o limpa-neve, depois de quebrar 35 ossos em seu corpo.

Como vocês sabem, Renner quase foi morto no dia de ano novo quando tentou impedir que um trator de remoção de neve batesse em seu sobrinho e foi esmagado pelo peso da máquina.

Jeremy Renner estava limpando a entrada da garagem e levado de avião para o hospital após acidente com limpa-neve

Renner descreveu a Kimmel sua boa sorte depois de ser atingido pelo gato da neve. Ele disse: “É como um rolo de biscoito gigante de metal, certo? E errou todas as vértebras, não atingiu nenhum órgão, a membrana não inchou – meu olho saltou, isso é estranho. Mas tive muita sorte de que nenhum dos órgãos ficou confuso.”

Renner disse que seu primeiro pensamento foi proteger o sobrinho, Alex , quando o limpa-neve começou a descer a colina. Depois que ele foi gravemente ferido, Renner disse que estava preocupado sobre como seu sobrinho estava lidando com o trauma de ver seu tio dilacerado. “Eu não vi nada disso, mas o sangue e a coisa e o olho, e todas essas coisas né? Eu tinha que ver o que [Alex’s] perspectiva era.'”

Renner continuou dizendo que conhecia pessoalmente os socorristas, todos os quais pareciam pensar que ele iria morrer. Mas Renner disse a eles: “Bem, cara. Estou tentando sair do hospital assim que entrei nele.” Eu sou como, “Estou fora daqui.”

Em determinado momento da entrevista, Kimmel produziu uma foto de Renner no hospital após o acidente. Renner disse que sua mãe provavelmente tirou a foto e depois agradeceu a sua família – que estava na platéia – por todo o apoio.

Ele também prometeu voltar ao primeiro hospital – do qual foi expulso – para se desculpar por seu comportamento errático enquanto tomava medicamentos pesados.

Renner disse: “Vou voltar esta semana para me desculpar com cada uma daquelas enfermeiras. Sim, vou me desculpar.”