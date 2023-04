Jeremy Renner atinge o Six Flags com a família 3 meses após o acidente com o limpa-neve

Jeremy Renner continua a surpreender … ele passou de uma experiência de quase morte para o Six Flags … em apenas alguns meses!

Jeremy levou sua família para o Six Flags na Sexta-feira Santa … e andou pelo parque em uma scooter motorizada.

Ele postou as fotos e o vídeo com a legenda: “Liderando o melhor caminho que posso nas férias de primavera de 2023 !!!” … acrescentando: “Sexta-feira Santa, fiz a mágica acontecer na montanha com alguns membros da minha família incrível!”